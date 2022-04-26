https://ria.ru/20220426/prigovor-1785579819.html

Суд отправил в колонию двоих аферистов, обманувших ветерана

Суд отправил в колонию двоих аферистов, обманувших ветерана - РИА Новости, 26.04.2022

Суд отправил в колонию двоих аферистов, обманувших ветерана

Измайловский суд Москвы приговорил к 4 и 5 годам колонии двух телефонных мошенников, выманивших у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина 400 тысяч РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:13

2022-04-26T17:13

2022-04-26T17:13

происшествия

владимир путин

москва

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Измайловский суд Москвы приговорил к 4 и 5 годам колонии двух телефонных мошенников, выманивших у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина 400 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В прениях сторон гособвинитель просил суд назначить Руслану Алимирзаеву 5 лет лишения свободы, Алексею Конькову - 6,5 лет.Конькова суд признал виновным в четырех аферах, Алимирзаева – в двух. Оба признали вину только в одном эпизоде мошенничества - в отношении ветерана Василия Пронина, который сидел рядом с президентом Владимиром Путиным на параде в честь Дня Победы.Как следует из материалов дела, мошенничество было совершено в мае 2021 года по распространенному сценарию: домой 96-летнему фронтовику Василию Пронину позвонил мнимый полицейский, который рассказал об "участившихся случаях мошенничества в отношении пенсионеров".Коньков убедил его снять с банковского счета и передать сообщнику 400 тысяч рублей - якобы для поимки преступников. Пронин снял деньги, вернулся домой "и по указанию злоумышленников выбросил их с балкона своей квартиры в указанное соучастниками место".Кроме того, в ходе расследования была установлена причастность обвиняемых к аналогичным преступлениям в отношении еще трех пенсионеров, которых они обманули суммарно на 700 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211229/ubiystvo-1765995631.html

https://ria.ru/20220215/zaderzhanie-1772840561.html

москва

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, владимир путин, москва