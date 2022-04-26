https://ria.ru/20220426/prigovor-1785579819.html
Суд отправил в колонию двоих аферистов, обманувших ветерана
Суд отправил в колонию двоих аферистов, обманувших ветерана - РИА Новости, 26.04.2022
Суд отправил в колонию двоих аферистов, обманувших ветерана
Измайловский суд Москвы приговорил к 4 и 5 годам колонии двух телефонных мошенников, выманивших у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина 400 тысяч РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:13
2022-04-26T17:13
2022-04-26T17:13
происшествия
владимир путин
москва
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Измайловский суд Москвы приговорил к 4 и 5 годам колонии двух телефонных мошенников, выманивших у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина 400 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В прениях сторон гособвинитель просил суд назначить Руслану Алимирзаеву 5 лет лишения свободы, Алексею Конькову - 6,5 лет.Конькова суд признал виновным в четырех аферах, Алимирзаева – в двух. Оба признали вину только в одном эпизоде мошенничества - в отношении ветерана Василия Пронина, который сидел рядом с президентом Владимиром Путиным на параде в честь Дня Победы.Как следует из материалов дела, мошенничество было совершено в мае 2021 года по распространенному сценарию: домой 96-летнему фронтовику Василию Пронину позвонил мнимый полицейский, который рассказал об "участившихся случаях мошенничества в отношении пенсионеров".Коньков убедил его снять с банковского счета и передать сообщнику 400 тысяч рублей - якобы для поимки преступников. Пронин снял деньги, вернулся домой "и по указанию злоумышленников выбросил их с балкона своей квартиры в указанное соучастниками место".Кроме того, в ходе расследования была установлена причастность обвиняемых к аналогичным преступлениям в отношении еще трех пенсионеров, которых они обманули суммарно на 700 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211229/ubiystvo-1765995631.html
https://ria.ru/20220215/zaderzhanie-1772840561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир путин, москва
Суд отправил в колонию двоих аферистов, обманувших ветерана
Суд отправил в колонию двоих аферистов, обманувших сидевшего на параде с Путиным ветерана
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Измайловский суд Москвы приговорил к 4 и 5 годам колонии двух телефонных мошенников, выманивших у ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина 400 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В прениях сторон гособвинитель просил суд назначить Руслану Алимирзаеву 5 лет лишения свободы, Алексею Конькову - 6,5 лет.
"Приговором Измайловского районного суда Алимирзаеву назначено 4 года лишения с отбыванием наказания в колонии общего режима. Конькову назначено назначение в виде 5 лет лишения свободы", - сказала собеседница агентства.
Конькова суд признал виновным в четырех аферах, Алимирзаева – в двух. Оба признали вину только в одном эпизоде мошенничества - в отношении ветерана Василия Пронина, который сидел рядом с президентом Владимиром Путиным
на параде в честь Дня Победы.
Как следует из материалов дела, мошенничество было совершено в мае 2021 года по распространенному сценарию: домой 96-летнему фронтовику Василию Пронину позвонил мнимый полицейский, который рассказал об "участившихся случаях мошенничества в отношении пенсионеров".
Коньков убедил его снять с банковского счета и передать сообщнику 400 тысяч рублей - якобы для поимки преступников. Пронин снял деньги, вернулся домой "и по указанию злоумышленников выбросил их с балкона своей квартиры в указанное соучастниками место".
Кроме того, в ходе расследования была установлена причастность обвиняемых к аналогичным преступлениям в отношении еще трех пенсионеров, которых они обманули суммарно на 700 тысяч рублей.