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Жителя Ангарска осудили на 12 лет за изнасилование трех девушек - РИА Новости, 26.04.2022
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Жителя Ангарска осудили на 12 лет за изнасилование трех девушек
Жителя Ангарска осудили на 12 лет за изнасилование трех девушек - РИА Новости, 26.04.2022
Жителя Ангарска осудили на 12 лет за изнасилование трех девушек
Жителя Ангарска приговорили к 12 годам колонии по статьям об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и грабеже, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:42
2022-04-26T16:42
иркутская область
ангарск
криминал
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 26 апр – РИА Новости. Жителя Ангарска приговорили к 12 годам колонии по статьям об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и грабеже, сообщает СУСК РФ по Иркутской области."Ангарский городской суд признал мужчину виновным. С учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе.30-летний подозреваемый был задержан в августе 2021 года. Два нападения были совершены в 2013 году, третье - в 2020-м. Мужчина действовал по одной схеме: нападал на девушек возле подъезда дома, угрожая убийством, насиловал, после чего забирал личные вещи: сумки, ювелирные украшения.
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иркутская область
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иркутская область, ангарск, криминал, следственный комитет россии (ск рф)
16:42 26.04.2022
 
Жителя Ангарска осудили на 12 лет за изнасилование трех девушек

Жителя Ангарска осудили на 12 лет за изнасилование трех девушек и грабеж

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ИРКУТСК, 26 апр – РИА Новости. Жителя Ангарска приговорили к 12 годам колонии по статьям об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и грабеже, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
"Ангарский городской суд признал мужчину виновным. С учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе.
30-летний подозреваемый был задержан в августе 2021 года. Два нападения были совершены в 2013 году, третье - в 2020-м. Мужчина действовал по одной схеме: нападал на девушек возле подъезда дома, угрожая убийством, насиловал, после чего забирал личные вещи: сумки, ювелирные украшения.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
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Источник раскрыл детали уголовного дела об изнасиловании девочки в Приморье
 
Иркутская областьАнгарскКриминалСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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