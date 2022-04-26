https://ria.ru/20220426/prigovor-1785568983.html

Жителя Ангарска осудили на 12 лет за изнасилование трех девушек

Жителя Ангарска осудили на 12 лет за изнасилование трех девушек - РИА Новости, 26.04.2022

Жителя Ангарска осудили на 12 лет за изнасилование трех девушек

Жителя Ангарска приговорили к 12 годам колонии по статьям об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и грабеже, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:42

2022-04-26T16:42

2022-04-26T16:42

иркутская область

ангарск

криминал

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 26 апр – РИА Новости. Жителя Ангарска приговорили к 12 годам колонии по статьям об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и грабеже, сообщает СУСК РФ по Иркутской области."Ангарский городской суд признал мужчину виновным. С учетом мнения прокурора ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в релизе.30-летний подозреваемый был задержан в августе 2021 года. Два нападения были совершены в 2013 году, третье - в 2020-м. Мужчина действовал по одной схеме: нападал на девушек возле подъезда дома, угрожая убийством, насиловал, после чего забирал личные вещи: сумки, ювелирные украшения.

https://ria.ru/20220331/primore-1780990888.html

иркутская область

ангарск

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

иркутская область, ангарск, криминал, следственный комитет россии (ск рф)