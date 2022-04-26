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Источник: при обстреле здания МГБ в Тирасполе никто не погиб - РИА Новости, 26.04.2022
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Источник: при обстреле здания МГБ в Тирасполе никто не погиб
Источник: при обстреле здания МГБ в Тирасполе никто не погиб - РИА Новости, 26.04.2022
Источник: при обстреле здания МГБ в Тирасполе никто не погиб
Жертв и пострадавших при теракте у министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе нет, сообщил источник в правительственных кругах непризнанной... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:49
2022-04-26T15:12
в мире
приднестровская молдавская республика
тирасполь
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Жертв и пострадавших при теракте у министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе нет, сообщил источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики.Власти Приднестровья ввели красный уровень террористической угрозы и отменили массовые мероприятия на День Победы.В Кремле заявили, что случившееся вызывает обеспокоенность. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российские власти внимательно наблюдают за тем, как развивается ситуация.
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в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь
13:49 26.04.2022 (обновлено: 15:12 26.04.2022)
 
Источник: при обстреле здания МГБ в Тирасполе никто не погиб

Источник: при обстреле здания МГБ Приднестровья в Тирасполе никто не погиб

© РИА Новости / Пресс-центр МВД ПМР / Перейти в фотобанкПоврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе
Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Пресс-центр МВД ПМР
Перейти в фотобанк
Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Жертв и пострадавших при теракте у министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе нет, сообщил источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
Власти Приднестровья ввели красный уровень террористической угрозы и отменили массовые мероприятия на День Победы.
В Кремле заявили, что случившееся вызывает обеспокоенность. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российские власти внимательно наблюдают за тем, как развивается ситуация.
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В миреПриднестровская Молдавская РеспубликаТирасполь
 
 
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