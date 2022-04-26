https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785513554.html

Источник: при обстреле здания МГБ в Тирасполе никто не погиб

Источник: при обстреле здания МГБ в Тирасполе никто не погиб - РИА Новости, 26.04.2022

Источник: при обстреле здания МГБ в Тирасполе никто не погиб

Жертв и пострадавших при теракте у министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе нет, сообщил источник в правительственных кругах непризнанной... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:49

2022-04-26T13:49

2022-04-26T15:12

в мире

приднестровская молдавская республика

тирасполь

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Жертв и пострадавших при теракте у министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе нет, сообщил источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики.Власти Приднестровья ввели красный уровень террористической угрозы и отменили массовые мероприятия на День Победы.В Кремле заявили, что случившееся вызывает обеспокоенность. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российские власти внимательно наблюдают за тем, как развивается ситуация.

https://ria.ru/20220426/pmr-1785480989.html

приднестровская молдавская республика

тирасполь

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь