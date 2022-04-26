https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785513554.html
Источник: при обстреле здания МГБ в Тирасполе никто не погиб
Источник: при обстреле здания МГБ в Тирасполе никто не погиб - РИА Новости, 26.04.2022
Источник: при обстреле здания МГБ в Тирасполе никто не погиб
Жертв и пострадавших при теракте у министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе нет, сообщил источник в правительственных кругах непризнанной... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:49
2022-04-26T13:49
2022-04-26T15:12
в мире
приднестровская молдавская республика
тирасполь
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Жертв и пострадавших при теракте у министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе нет, сообщил источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики.Власти Приднестровья ввели красный уровень террористической угрозы и отменили массовые мероприятия на День Победы.В Кремле заявили, что случившееся вызывает обеспокоенность. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российские власти внимательно наблюдают за тем, как развивается ситуация.
https://ria.ru/20220426/pmr-1785480989.html
приднестровская молдавская республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, приднестровская молдавская республика, тирасполь
13:49 26.04.2022 (обновлено: 15:12 26.04.2022)
Источник: при обстреле здания МГБ в Тирасполе никто не погиб
Источник: при обстреле здания МГБ Приднестровья в Тирасполе никто не погиб
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Жертв и пострадавших при теракте у министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе нет, сообщил источник в правительственных кругах непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
Власти Приднестровья ввели красный уровень террористической угрозы и отменили массовые мероприятия на День Победы.
В Кремле заявили, что случившееся вызывает обеспокоенность. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российские власти внимательно наблюдают за тем, как развивается ситуация.