11:32 26.04.2022 (обновлено: 11:43 26.04.2022)
Очередей на выезде из Приднестровья нет, заявила таможенная служба Молдавии
Таможенная служба Молдавии: очередей на выезде из Приднестровья нет, ситуация спокойная
© Фото : пресс-центр МВД ПМРОбстановка у здания Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе
Обстановка у здания Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе . Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 апр — РИА Новости. Все таможенные пункты, которые находятся на выезде из Приднестровья, работают в нормальном режиме, очередей нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе таможенной службы Молдавии.
Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио. В соцсетях появились сообщения, что на выезде из Приднестровья образовались километровые очереди.
"Все таможенные пункты на выезде из Приднестровья, которые контролирует молдавская сторона, работают в штатном режиме, очередей нет, инцидентов тоже. Ничего из того, о чем пишут в социальных сетях, не зарегистрировано", - сообщили в таможенной службе.
Ранее Служба информации и безопасности Молдавии призвала граждан к спокойствию, отметила, что следит за ситуацией в Приднестровье, и попросила всех соблюдать ответственность и проверять информацию.