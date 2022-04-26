https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785472920.html

Очередей на выезде из Приднестровья нет, заявила таможенная служба Молдавии

Очередей на выезде из Приднестровья нет, заявила таможенная служба Молдавии - РИА Новости, 26.04.2022

Очередей на выезде из Приднестровья нет, заявила таможенная служба Молдавии

Все таможенные пункты, которые находятся на выезде из Приднестровья, работают в нормальном режиме, очередей нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе таможенной... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:32

2022-04-26T11:32

2022-04-26T11:43

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КИШИНЕВ, 26 апр — РИА Новости. Все таможенные пункты, которые находятся на выезде из Приднестровья, работают в нормальном режиме, очередей нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе таможенной службы Молдавии.Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио. В соцсетях появились сообщения, что на выезде из Приднестровья образовались километровые очереди."Все таможенные пункты на выезде из Приднестровья, которые контролирует молдавская сторона, работают в штатном режиме, очередей нет, инцидентов тоже. Ничего из того, о чем пишут в социальных сетях, не зарегистрировано", - сообщили в таможенной службе.Ранее Служба информации и безопасности Молдавии призвала граждан к спокойствию, отметила, что следит за ситуацией в Приднестровье, и попросила всех соблюдать ответственность и проверять информацию.

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785469536.html

https://ria.ru/20220423/pridnestrove-1785094315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, молдавия, тирасполь, приднестровская молдавская республика