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Генсек ООН признал наличие у России претензий в сфере безопасности - РИА Новости, 26.04.2022
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Генсек ООН признал наличие у России претензий в сфере безопасности
Генсек ООН признал наличие у России претензий в сфере безопасности - РИА Новости, 26.04.2022
Генсек ООН признал наличие у России претензий в сфере безопасности
Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что понимает наличие у России претензий по поводу европейской безопасности и... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T22:03
2022-04-26T22:30
в мире
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
оон
антониу гутерреш
владимир путин
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что понимает наличие у России претензий по поводу европейской безопасности и в отношении ситуации на Украине.Необходимо эвакуировать гражданских лиц с мариупольского завода "Азовсталь", ООН готова вместе с МККК и вооружёнными силами РФ и Украины провести оценку ситуации за несколько дней и помочь организовать процесс, заявил Антониу Гутерреш."Идея в том, что нам надо работать сообща, вместе с вооружёнными силами как России, так и Украины, чтобы раз и навсегда решить проблему. Это будет изначальная ситуация по эвакуации гражданских лиц с завода ("Азовсталь"). Россию постоянно обвиняют в том, что эта эвакуация не проводится, с другой стороны, Россия объявила о создании коридоров, которые, однако, не используются", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Мы готовы сообща вместе с МККК, Украиной и Россией провести оценку ситуации за 2-3 дня и это позволит осуществить эвакуацию тех, кто захочет, это добровольный процесс", - добавил генсек.Он отметил, что в Мариуполе часть населения хочет уехать на территорию России, другая часть на территорию, подконтрольную украинским военным."Вместе с МККК мы будем готовы использовать все ресурсы, чтобы создать возможность и гарантировать эвакуацию. Это будет долгий процесс, нам надо установить более специфические, конкретные формы сотрудничества. Мы заинтересованы в этом", - добавил Гутерреш.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
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в мире, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, оон, антониу гутерреш, владимир путин, международный комитет красного креста (мккк)
22:03 26.04.2022 (обновлено: 22:30 26.04.2022)
 
Генсек ООН признал наличие у России претензий в сфере безопасности

Генсек ООН Гутерреш признал наличие у России претензий в сфере европейской безопасности

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что понимает наличие у России претензий по поводу европейской безопасности и в отношении ситуации на Украине.
"Я понимаю, что у РФ есть ряд претензий по отношению к тому, что происходит на Украине, а также к европейской глобальной безопасности", - сказал он.
Необходимо эвакуировать гражданских лиц с мариупольского завода "Азовсталь", ООН готова вместе с МККК и вооружёнными силами РФ и Украины провести оценку ситуации за несколько дней и помочь организовать процесс, заявил Антониу Гутерреш.
"Идея в том, что нам надо работать сообща, вместе с вооружёнными силами как России, так и Украины, чтобы раз и навсегда решить проблему. Это будет изначальная ситуация по эвакуации гражданских лиц с завода ("Азовсталь"). Россию постоянно обвиняют в том, что эта эвакуация не проводится, с другой стороны, Россия объявила о создании коридоров, которые, однако, не используются", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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"Мы готовы сообща вместе с МККК, Украиной и Россией провести оценку ситуации за 2-3 дня и это позволит осуществить эвакуацию тех, кто захочет, это добровольный процесс", - добавил генсек.
Он отметил, что в Мариуполе часть населения хочет уехать на территорию России, другая часть на территорию, подконтрольную украинским военным.
"Вместе с МККК мы будем готовы использовать все ресурсы, чтобы создать возможность и гарантировать эвакуацию. Это будет долгий процесс, нам надо установить более специфические, конкретные формы сотрудничества. Мы заинтересованы в этом", - добавил Гутерреш.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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