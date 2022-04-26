https://ria.ru/20220426/press-konferentsiya-1785531307.html
Пресс-конференция по итогам переговоров Сергея Лаврова и Антониу Гутерриша
Пресс-конференция по итогам переговоров Сергея Лаврова и Антониу Гутерриша - РИА Новости, 26.04.2022
Пресс-конференция по итогам переговоров Сергея Лаврова и Антониу Гутерриша
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:49
2022-04-26T14:49
2022-04-26T14:49
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
оон
антониу гутерреш
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Пресс-конференция по итогам переговоров Лаврова и Гутерриша
LIVE: Пресс-конференция по итогам переговоров Лаврова и Гутерриша
2022-04-26T14:49
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PT42M36S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, оон, антониу гутерреш, видео
Пресс-конференция по итогам переговоров Сергея Лаврова и Антониу Гутерриша
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.
2022-04-26T14:49
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PT42M36S
Пресс-конференция по итогам переговоров Сергея Лаврова и Антониу Гутерриша
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.