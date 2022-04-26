https://ria.ru/20220426/press-konferentsiya-1785531307.html

Пресс-конференция по итогам переговоров Сергея Лаврова и Антониу Гутерриша

Пресс-конференция по итогам переговоров Сергея Лаврова и Антониу Гутерриша - РИА Новости, 26.04.2022

Пресс-конференция по итогам переговоров Сергея Лаврова и Антониу Гутерриша

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:49

2022-04-26T14:49

2022-04-26T14:49

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

оон

антониу гутерреш

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров.

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2022

Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, оон, антониу гутерреш, видео