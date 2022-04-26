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Украинские боевики оборудовали позиции в доме престарелых в ДНР

Украинские боевики оборудовали позиции в доме престарелых в ДНР - РИА Новости, 26.04.2022

Украинские боевики оборудовали позиции в доме престарелых в ДНР

В Донецкой Народной Республике украинские боевики оборудовали позиции в доме престарелых, а пожилых людей удерживают как "живой щит", сообщил начальник... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T20:56

2022-04-26T20:56

2022-04-26T20:56

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике украинские боевики оборудовали позиции в доме престарелых, а пожилых людей удерживают как "живой щит", сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В городе Лиман Донецкой Народной Республики в доме престарелых боевики украинских националистических формирований оборудовали опорный пункт и разместили тяжелое вооружение, при этом персонал и граждан пожилого возраста насильно удерживают в качестве "живого щита", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр