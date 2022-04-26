https://ria.ru/20220426/pozitsii-1785629549.html
Украинские боевики оборудовали позиции в доме престарелых в ДНР
Украинские боевики оборудовали позиции в доме престарелых в ДНР - РИА Новости, 26.04.2022
Украинские боевики оборудовали позиции в доме престарелых в ДНР
В Донецкой Народной Республике украинские боевики оборудовали позиции в доме престарелых, а пожилых людей удерживают как "живой щит", сообщил начальник... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T20:56
2022-04-26T20:56
2022-04-26T20:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике украинские боевики оборудовали позиции в доме престарелых, а пожилых людей удерживают как "живой щит", сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В городе Лиман Донецкой Народной Республики в доме престарелых боевики украинских националистических формирований оборудовали опорный пункт и разместили тяжелое вооружение, при этом персонал и граждан пожилого возраста насильно удерживают в качестве "живого щита", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские боевики оборудовали позиции в доме престарелых в ДНР
Украинские боевики оборудовали позиции в доме престарелых в ДНР и удерживают пожилых людей