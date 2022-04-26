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В Москве вскоре откроют посольства ДНР и ЛНР, рассказал источник
В Москве вскоре откроют посольства ДНР и ЛНР, рассказал источник - РИА Новости, 26.04.2022
В Москве вскоре откроют посольства ДНР и ЛНР, рассказал источник
Посольства Донецкой и Луганской народных республик в ближайшее время откроются в Москве, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T07:05
2022-04-26T07:05
2022-04-26T09:00
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Посольства Донецкой и Луганской народных республик в ближайшее время откроются в Москве, сообщил РИА Новости дипломатический источник.Он предположил, что дипломатические представительства могут открыться в течение "месяца или двух".Владимир Путин 21 февраля после обращения депутатов Госдумы и глав республик Донбасса подписал указ о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. На следующий день Россия установила с новыми государствами дипломатические отношения.
https://radiosputnik.ria.ru/20220419/lavrov-1784276273.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
07:05 26.04.2022 (обновлено: 09:00 26.04.2022)
В Москве вскоре откроют посольства ДНР и ЛНР, рассказал источник
Посольства ЛНР и ДНР скоро откроют в Москве, не исключено, что в течение месяца или двух