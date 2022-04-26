https://ria.ru/20220426/posolstva-1785429517.html

В Москве вскоре откроют посольства ДНР и ЛНР, рассказал источник

В Москве вскоре откроют посольства ДНР и ЛНР, рассказал источник - РИА Новости, 26.04.2022

В Москве вскоре откроют посольства ДНР и ЛНР, рассказал источник

Посольства Донецкой и Луганской народных республик в ближайшее время откроются в Москве, сообщил РИА Новости дипломатический источник. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T07:05

2022-04-26T07:05

2022-04-26T09:00

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780755722_0:150:2256:1420_1920x0_80_0_0_e8197746c61ae0dd1a74e456265985ce.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Посольства Донецкой и Луганской народных республик в ближайшее время откроются в Москве, сообщил РИА Новости дипломатический источник.Он предположил, что дипломатические представительства могут открыться в течение "месяца или двух".Владимир Путин 21 февраля после обращения депутатов Госдумы и глав республик Донбасса подписал указ о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. На следующий день Россия установила с новыми государствами дипломатические отношения.

https://radiosputnik.ria.ru/20220419/lavrov-1784276273.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия