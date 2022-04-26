https://ria.ru/20220426/pomosch-1785638249.html
Россия доставила более 40 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую область
Россия доставила более 40 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую область - РИА Новости, 26.04.2022
Россия доставила более 40 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую область
Более 40 тонн гуманитарной помощи в очередной раз доставлено из России в Херсонскую область, сообщается в Министерстве обороны РФ. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T22:30
2022-04-26T22:30
2022-04-26T22:30
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более 40 тонн гуманитарной помощи в очередной раз доставлено из России в Херсонскую область, сообщается в Министерстве обороны РФ."Более 40 тонн гуманитарной помощи из России в очередной раз было доставлено в украинский город Херсон. Продукты, детское питание, а также товары первой необходимости были доставлены из Республики Крым уже ставшими известными белыми КАМАЗами МЧС России, безопасность передвижения и сопровождение которых обеспечивали военнослужащие Минобороны России", - говорится в сообщении.Отмечается, что обеспечение безопасности гуманитарных конвоев начинается ещё задолго до их выезда с территории РФ. Командование подразделений ВС РФ выстраивает маршрут, определяет контрольные точки, а также особо опасные участки. Благодаря тщательной работе российских военнослужащих с колоннами МЧС происшествий не было.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсон
Россия доставила более 40 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую область
Россия доставила более 40 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую область