https://ria.ru/20220426/pomosch-1785638249.html

Россия доставила более 40 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую область

Россия доставила более 40 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую область - РИА Новости, 26.04.2022

Россия доставила более 40 тонн гуманитарной помощи в Херсонскую область

Более 40 тонн гуманитарной помощи в очередной раз доставлено из России в Херсонскую область, сообщается в Министерстве обороны РФ. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T22:30

2022-04-26T22:30

2022-04-26T22:30

в мире

россия

херсон

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Более 40 тонн гуманитарной помощи в очередной раз доставлено из России в Херсонскую область, сообщается в Министерстве обороны РФ."Более 40 тонн гуманитарной помощи из России в очередной раз было доставлено в украинский город Херсон. Продукты, детское питание, а также товары первой необходимости были доставлены из Республики Крым уже ставшими известными белыми КАМАЗами МЧС России, безопасность передвижения и сопровождение которых обеспечивали военнослужащие Минобороны России", - говорится в сообщении.Отмечается, что обеспечение безопасности гуманитарных конвоев начинается ещё задолго до их выезда с территории РФ. Командование подразделений ВС РФ выстраивает маршрут, определяет контрольные точки, а также особо опасные участки. Благодаря тщательной работе российских военнослужащих с колоннами МЧС происшествий не было.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

россия

херсон

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, херсон