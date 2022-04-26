https://ria.ru/20220426/pokushenie-1785603481.html

Подозреваемый по делу о покушении на Соловьева не признал вину

Подозреваемый по делу о покушении на Соловьева не признал вину - РИА Новости, 26.04.2022

Подозреваемый по делу о покушении на Соловьева не признал вину

Василий Стрижаков, подозреваемый в покушении на телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева, не признает свою вину, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:38

2022-04-26T18:38

2022-04-26T18:38

происшествия

украина

россия

вгтрк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Василий Стрижаков, подозреваемый в покушении на телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева, не признает свою вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда."Вину не признаю… Я ничего не планировал", - заявил он в суде.Вскоре после этого заседание было закрыто от публики в связи с секретностью.Пока СК подало ходатайство об аресте двух из шести задержанных – Максима Дружинина и Василия Стрижакова.Подозреваемым вменяются статьи УК "покушение на убийство в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", а также "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенные с насилием над журналистом".В понедельник ФСБ сообщила о задержании 6 членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20220425/solovev-1785359054.html

https://ria.ru/20220425/solovev-1785350529.html

украина

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, украина, россия, вгтрк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), дмитрий киселев