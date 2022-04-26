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Подозреваемый по делу о покушении на Соловьева не признал вину - РИА Новости, 26.04.2022
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Подозреваемый по делу о покушении на Соловьева не признал вину
Подозреваемый по делу о покушении на Соловьева не признал вину - РИА Новости, 26.04.2022
Подозреваемый по делу о покушении на Соловьева не признал вину
Василий Стрижаков, подозреваемый в покушении на телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева, не признает свою вину, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:38
2022-04-26T18:38
происшествия
украина
россия
вгтрк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Василий Стрижаков, подозреваемый в покушении на телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева, не признает свою вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда."Вину не признаю… Я ничего не планировал", - заявил он в суде.Вскоре после этого заседание было закрыто от публики в связи с секретностью.Пока СК подало ходатайство об аресте двух из шести задержанных – Максима Дружинина и Василия Стрижакова.Подозреваемым вменяются статьи УК "покушение на убийство в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", а также "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенные с насилием над журналистом".В понедельник ФСБ сообщила о задержании 6 членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.*Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20220425/solovev-1785359054.html
https://ria.ru/20220425/solovev-1785350529.html
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происшествия, украина, россия, вгтрк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), дмитрий киселев
18:38 26.04.2022
 
Подозреваемый по делу о покушении на Соловьева не признал вину

Подозреваемый по делу о покушении на Соловьева Стрижаков не признал вину

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Молоток судьи
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Василий Стрижаков, подозреваемый в покушении на телеведущего ВГТРК Владимира Соловьева, не признает свою вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда.
"Вину не признаю… Я ничего не планировал", - заявил он в суде.
Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов
25 апреля, 17:18
Опубликовано видео задержания неонацистов, планировавших убийство Соловьева
Вскоре после этого заседание было закрыто от публики в связи с секретностью.
Пока СК подало ходатайство об аресте двух из шести задержанных – Максима Дружинина и Василия Стрижакова.
Подозреваемым вменяются статьи УК "покушение на убийство в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", а также "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенные с насилием над журналистом".
Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 16:51
Директор ФСБ прокомментировал планы Киева убить журналиста Соловьева
В понедельник ФСБ сообщила о задержании 6 членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого они планировали скрыться за рубежом. В ходе обысков у задержанных изъято СВУ, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Владимира Соловьева, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине. Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.
*Организация признана террористической и запрещена в России
 
ПроисшествияУкраинаРоссияВГТРКФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Маргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Дмитрий Киселев
 
 
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