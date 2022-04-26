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В Новосибирске пять человек обвиняют в похищении девушки - РИА Новости, 26.04.2022
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В Новосибирске пять человек обвиняют в похищении девушки
В Новосибирске пять человек обвиняют в похищении девушки - РИА Новости, 26.04.2022
В Новосибирске пять человек обвиняют в похищении девушки
Следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение в похищении человека и вымогательстве пятерым фигурантам – 18 летнюю студентку насильно увезли в Самару и... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T07:18
2022-04-26T12:10
происшествия
новосибирск
самара
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение в похищении человека и вымогательстве пятерым фигурантам – 18 летнюю студентку насильно увезли в Самару и требовали отдать долю в квартире, сообщает во вторник СУСК по Новосибирской области.По данным следствия, вечером 3 марта 2022 года обвиняемые в возрасте от 36 до 73 лет на парковке у дома по улице Николаева в Советском районе Новосибирска применили газовый баллончик и избили их 18-летнюю знакомую – жительницу Самары, а затем заставили сесть в машину, на которой девушку насильно увезли в ее родной город и заперли в доме.В ГУМВД по Новосибирской области в свою очередь пояснили, что заявление о безвестном исчезновении студентки одного из новосибирских вузов поступило в полицию в тот же день - ее подруга сообщила, что девушка вышла из медицинского центра и пропала."В доме фигуранты несколько дней насильно удерживали свою знакомую, а также требовали от последней передачи принадлежащей ей доли в квартире стоимостью не менее 1,5 миллиона рублей, расположенной в городе Самара. Восьмого марта потерпевшей удалось через окно покинуть жилище, после чего она вернулась в город Новосибирск и обратилась с заявлением в территориальный следственный орган регионального следственного управления", - рассказали в СК.Четверых фигурантов полицейские задержали в местах их проживания в Самаре, а их подельника – в Новосибирске. В ходе обысков были изъяты личные вещи девушки, мобильные телефоны, документы на квартиру, а в автомобиле, на котором девушку перевозили из Новосибирска в Самару, на дверной ручке были обнаружены пластиковые хомуты.В следственном управлении уточнили, что на допросе один из фигурантов признался в преступлении, а остальные от показаний отказались. Суд избрал четверым обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу, а 73-летней женщине – домашний арест. Расследование продолжается.
https://radiosputnik.ria.ru/20220412/spb-1783073142.html
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происшествия, новосибирск, самара, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
07:18 26.04.2022 (обновлено: 12:10 26.04.2022)
 
В Новосибирске пять человек обвиняют в похищении девушки

СК: в Новосибирске пять человек обвиняют в похищении девушки и вымогательстве

© Фото : СУСК РФ по Новосибирской областиВ Новосибирске пятеро лиц обвиняются в похищении и вымогательстве
В Новосибирске пятеро лиц обвиняются в похищении и вымогательстве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение в похищении человека и вымогательстве пятерым фигурантам – 18 летнюю студентку насильно увезли в Самару и требовали отдать долю в квартире, сообщает во вторник СУСК по Новосибирской области.
"Расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении четырех жителей города Самары и одного местного жителя. В зависимости от роли и степени участия каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "г" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия), пункту "б" части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, вечером 3 марта 2022 года обвиняемые в возрасте от 36 до 73 лет на парковке у дома по улице Николаева в Советском районе Новосибирска применили газовый баллончик и избили их 18-летнюю знакомую – жительницу Самары, а затем заставили сесть в машину, на которой девушку насильно увезли в ее родной город и заперли в доме.
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской областиВ Новосибирске пятеро лиц обвиняются в похищении и вымогательстве
В Новосибирске пятеро лиц обвиняются в похищении и вымогательстве
1 из 6
В Новосибирске пятеро лиц обвиняются в похищении и вымогательстве
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской области
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской областиВ Новосибирске пятеро лиц обвиняются в похищении и вымогательстве
В Новосибирске пятеро лиц обвиняются в похищении и вымогательстве
2 из 6
В Новосибирске пятеро лиц обвиняются в похищении и вымогательстве
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской области
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской областиПластиковые хомуты в салоне автомобиля
Пластиковые хомуты в салоне автомобиля
3 из 6
Пластиковые хомуты в салоне автомобиля
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской области
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской областиВ Новосибирске пятеро лиц обвиняются в похищении и вымогательстве
В Новосибирске пятеро лиц обвиняются в похищении и вымогательстве
4 из 6
В Новосибирске пятеро лиц обвиняются в похищении и вымогательстве
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской области
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской областиВ Новосибирске пятеро лиц обвиняются в похищении и вымогательстве
В Новосибирске пятеро лиц обвиняются в похищении и вымогательстве
5 из 6
В Новосибирске пятеро лиц обвиняются в похищении и вымогательстве
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской области
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской областиВ Новосибирске пятеро лиц обвиняются в похищении и вымогательстве
В Новосибирске пятеро лиц обвиняются в похищении и вымогательстве
6 из 6
В Новосибирске пятеро лиц обвиняются в похищении и вымогательстве
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской области
1 из 6
В Новосибирске пятеро лиц обвиняются в похищении и вымогательстве
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской области
2 из 6
В Новосибирске пятеро лиц обвиняются в похищении и вымогательстве
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской области
3 из 6
Пластиковые хомуты в салоне автомобиля
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской области
4 из 6
В Новосибирске пятеро лиц обвиняются в похищении и вымогательстве
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской области
5 из 6
В Новосибирске пятеро лиц обвиняются в похищении и вымогательстве
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской области
6 из 6
В Новосибирске пятеро лиц обвиняются в похищении и вымогательстве
© Фото : СУСК РФ по Новосибирской области
В ГУМВД по Новосибирской области в свою очередь пояснили, что заявление о безвестном исчезновении студентки одного из новосибирских вузов поступило в полицию в тот же день - ее подруга сообщила, что девушка вышла из медицинского центра и пропала.
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"В доме фигуранты несколько дней насильно удерживали свою знакомую, а также требовали от последней передачи принадлежащей ей доли в квартире стоимостью не менее 1,5 миллиона рублей, расположенной в городе Самара. Восьмого марта потерпевшей удалось через окно покинуть жилище, после чего она вернулась в город Новосибирск и обратилась с заявлением в территориальный следственный орган регионального следственного управления", - рассказали в СК.
Четверых фигурантов полицейские задержали в местах их проживания в Самаре, а их подельника – в Новосибирске. В ходе обысков были изъяты личные вещи девушки, мобильные телефоны, документы на квартиру, а в автомобиле, на котором девушку перевозили из Новосибирска в Самару, на дверной ручке были обнаружены пластиковые хомуты.
В следственном управлении уточнили, что на допросе один из фигурантов признался в преступлении, а остальные от показаний отказались. Суд избрал четверым обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу, а 73-летней женщине – домашний арест. Расследование продолжается.
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