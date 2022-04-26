https://ria.ru/20220426/pogoda-1785432200.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 26.04.2022

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди и локальные грозы, температура до плюс 18 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T08:01

2022-04-26T08:01

2022-04-26T08:01

общество

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди и локальные грозы, температура до плюс 18 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать атмосферный фронт. Погода облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. В южных районах Московской области возможны локальные грозы. Плюс 15-17 градусов сегодня в столице и от 13 до 18 градусов тепла ожидается в районах Московской области. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20220403/vilfand-1781553347.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва