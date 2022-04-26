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Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 26.04.2022
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Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 26.04.2022
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди и локальные грозы, температура до плюс 18 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T08:01
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общество
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди и локальные грозы, температура до плюс 18 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать атмосферный фронт. Погода облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. В южных районах Московской области возможны локальные грозы. Плюс 15-17 градусов сегодня в столице и от 13 до 18 градусов тепла ожидается в районах Московской области. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
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общество, московская область (подмосковье), москва
08:01 26.04.2022
 

Москвичам рассказали о погоде во вторник

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди и локальные грозы, температура до плюс 18 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать атмосферный фронт. Погода облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. В южных районах Московской области возможны локальные грозы. Плюс 15-17 градусов сегодня в столице и от 13 до 18 градусов тепла ожидается в районах Московской области. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус.
По словам синоптика, атмосферное давление будет слабо расти и составит 742 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
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