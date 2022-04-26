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В Бурятии приняли меры поддержки детей военных, погибших на спецоперации - РИА Новости, 26.04.2022
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В Бурятии приняли меры поддержки детей военных, погибших на спецоперации
В Бурятии приняли меры поддержки детей военных, погибших на спецоперации - РИА Новости, 26.04.2022
В Бурятии приняли меры поддержки детей военных, погибших на спецоперации
Власти Бурятии приняли меры поддержки детей, чьи родители погибли или получили инвалидность во время специальной военной операции на территории Донецкой и... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T09:46
2022-04-26T09:46
в мире
россия
республика бурятия
луганская народная республика
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вооруженные силы рф
сирия
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КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Власти Бурятии приняли меры поддержки детей, чьи родители погибли или получили инвалидность во время специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба главы республики."Во вторник, 26 апреля по инициативе Главы Бурятии Алексея Цыденова принят закон, предполагающий социальную поддержку для детей погибших или получивших инвалидность вследствие военной травмы военнослужащих, принимавших участие в специальных военных операциях в ЛНР, ДНР и на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в релизе.Законом предусмотрено: зачисление в республиканские государственные и муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации, а также в организации отдыха детей и их оздоровления во внеочередном порядке; зачисление на обучение в профессиональные образовательные организации, находящиеся в ведении Бурятии, по программам среднего профессионального образования за счет средств республиканского бюджета. Исключение составит приём на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия творческих способностей, физических и (или) психологических качеств.Также предусмотрена оплата из республиканского бюджета полной стоимости обучения по образовательным программам высшего образования при получении ими высшего образования впервые в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования."Финансовые средства, необходимые для реализации законопроекта, будут предусматриваться в республиканском бюджете на очередной финансовый год исходя из текущей ситуации, связанной со специальной военной операцией на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины, а также выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики на основании сведений министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220425/zvanie-1785321469.html
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республика бурятия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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в мире, россия, республика бурятия, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы рф, сирия
09:46 26.04.2022
 
В Бурятии приняли меры поддержки детей военных, погибших на спецоперации

Правительство Бурятии приняло меры поддержки детей военных, погибших во время спецоперации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в Мариуполе
Российские военнослужащие в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Российские военнослужащие в Мариуполе. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Власти Бурятии приняли меры поддержки детей, чьи родители погибли или получили инвалидность во время специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба главы республики.
"Во вторник, 26 апреля по инициативе Главы Бурятии Алексея Цыденова принят закон, предполагающий социальную поддержку для детей погибших или получивших инвалидность вследствие военной травмы военнослужащих, принимавших участие в специальных военных операциях в ЛНР, ДНР и на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в релизе.
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Законом предусмотрено: зачисление в республиканские государственные и муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации, а также в организации отдыха детей и их оздоровления во внеочередном порядке; зачисление на обучение в профессиональные образовательные организации, находящиеся в ведении Бурятии, по программам среднего профессионального образования за счет средств республиканского бюджета. Исключение составит приём на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия творческих способностей, физических и (или) психологических качеств.
Также предусмотрена оплата из республиканского бюджета полной стоимости обучения по образовательным программам высшего образования при получении ими высшего образования впервые в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.
"Финансовые средства, необходимые для реализации законопроекта, будут предусматриваться в республиканском бюджете на очередной финансовый год исходя из текущей ситуации, связанной со специальной военной операцией на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины, а также выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики на основании сведений министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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