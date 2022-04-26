В Бурятии приняли меры поддержки детей военных, погибших на спецоперации
Правительство Бурятии приняло меры поддержки детей военных, погибших во время спецоперации
Российские военнослужащие в Мариуполе. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 26 апр - РИА Новости. Власти Бурятии приняли меры поддержки детей, чьи родители погибли или получили инвалидность во время специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба главы республики.
"Во вторник, 26 апреля по инициативе Главы Бурятии Алексея Цыденова принят закон, предполагающий социальную поддержку для детей погибших или получивших инвалидность вследствие военной травмы военнослужащих, принимавших участие в специальных военных операциях в ЛНР, ДНР и на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в релизе.
Законом предусмотрено: зачисление в республиканские государственные и муниципальные дошкольные и общеобразовательные организации, а также в организации отдыха детей и их оздоровления во внеочередном порядке; зачисление на обучение в профессиональные образовательные организации, находящиеся в ведении Бурятии, по программам среднего профессионального образования за счет средств республиканского бюджета. Исключение составит приём на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия творческих способностей, физических и (или) психологических качеств.
Также предусмотрена оплата из республиканского бюджета полной стоимости обучения по образовательным программам высшего образования при получении ими высшего образования впервые в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования.
"Финансовые средства, необходимые для реализации законопроекта, будут предусматриваться в республиканском бюджете на очередной финансовый год исходя из текущей ситуации, связанной со специальной военной операцией на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины, а также выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики на основании сведений министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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