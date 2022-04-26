20:09 26.04.2022 (обновлено: 20:31 26.04.2022)
Путин предложил ООН и МККК посмотреть, как содержатся пленные в России
Путин предложил ООН и МККК посмотреть, как содержатся военнопленные Украины в России
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил ООН и МККК, если есть желание, посмотреть, как содержатся военнопленные Украины.
"Если есть желание посмотреть, уважаемый господин генеральный секретарь, и представителям Международного Красного креста, представителям ООН, как они содержатся и где, как оказывается помощь раненым - пожалуйста, мы готовы такую возможность предоставить", - сказал Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Почти 1,3 украинских военнослужащих сдались в плен, раненым оказывается медицинская помощь, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН.
"Часть вооруженных сил Украины, которая размещалась в других индустриальных районах, сдалась в плен. В плен сдались почти 1,3 тысячи человек. А на самом деле там еще больше. Есть и люди пострадавшие, раненые. Они находятся в абсолютно нормальных условиях", - сказал Путин.
Им, как заявил Путин, "оказывается квалифицированная полноценная медицинская помощь".