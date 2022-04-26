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Путин предложил ООН и МККК посмотреть, как содержатся пленные в России - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/plennye-1785623262.html
Путин предложил ООН и МККК посмотреть, как содержатся пленные в России
Путин предложил ООН и МККК посмотреть, как содержатся пленные в России - РИА Новости, 26.04.2022
Путин предложил ООН и МККК посмотреть, как содержатся пленные в России
Президент РФ Владимир Путин предложил ООН и МККК, если есть желание, посмотреть, как содержатся военнопленные Украины. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T20:09
2022-04-26T20:31
оон
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
антониу гутерреш
россия
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил ООН и МККК, если есть желание, посмотреть, как содержатся военнопленные Украины.Почти 1,3 украинских военнослужащих сдались в плен, раненым оказывается медицинская помощь, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН."Часть вооруженных сил Украины, которая размещалась в других индустриальных районах, сдалась в плен. В плен сдались почти 1,3 тысячи человек. А на самом деле там еще больше. Есть и люди пострадавшие, раненые. Они находятся в абсолютно нормальных условиях", - сказал Путин.Им, как заявил Путин, "оказывается квалифицированная полноценная медицинская помощь".
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оон, владимир путин, антониу гутерреш, россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, международный комитет красного креста (мккк)
20:09 26.04.2022 (обновлено: 20:31 26.04.2022)
 
Путин предложил ООН и МККК посмотреть, как содержатся пленные в России

Путин предложил ООН и МККК посмотреть, как содержатся военнопленные Украины в России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил ООН и МККК, если есть желание, посмотреть, как содержатся военнопленные Украины.
"Если есть желание посмотреть, уважаемый господин генеральный секретарь, и представителям Международного Красного креста, представителям ООН, как они содержатся и где, как оказывается помощь раненым - пожалуйста, мы готовы такую возможность предоставить", - сказал Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Почти 1,3 украинских военнослужащих сдались в плен, раненым оказывается медицинская помощь, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН.
"Часть вооруженных сил Украины, которая размещалась в других индустриальных районах, сдалась в плен. В плен сдались почти 1,3 тысячи человек. А на самом деле там еще больше. Есть и люди пострадавшие, раненые. Они находятся в абсолютно нормальных условиях", - сказал Путин.
Им, как заявил Путин, "оказывается квалифицированная полноценная медицинская помощь".
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРООНВладимир ПутинАнтониу ГутеррешРоссияВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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