https://ria.ru/20220426/plennye-1785623262.html

Путин предложил ООН и МККК посмотреть, как содержатся пленные в России

Путин предложил ООН и МККК посмотреть, как содержатся пленные в России - РИА Новости, 26.04.2022

Путин предложил ООН и МККК посмотреть, как содержатся пленные в России

Президент РФ Владимир Путин предложил ООН и МККК, если есть желание, посмотреть, как содержатся военнопленные Украины. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T20:09

2022-04-26T20:09

2022-04-26T20:31

оон

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

антониу гутерреш

россия

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил ООН и МККК, если есть желание, посмотреть, как содержатся военнопленные Украины.Почти 1,3 украинских военнослужащих сдались в плен, раненым оказывается медицинская помощь, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН."Часть вооруженных сил Украины, которая размещалась в других индустриальных районах, сдалась в плен. В плен сдались почти 1,3 тысячи человек. А на самом деле там еще больше. Есть и люди пострадавшие, раненые. Они находятся в абсолютно нормальных условиях", - сказал Путин.Им, как заявил Путин, "оказывается квалифицированная полноценная медицинская помощь".

https://ria.ru/20220426/oon-1785619356.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

оон, владимир путин, антониу гутерреш, россия, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, международный комитет красного креста (мккк)