https://ria.ru/20220426/peregovory-1785618516.html

Путин оценил результаты переговоров с Украиной в Турции

Путин оценил результаты переговоров с Украиной в Турции - РИА Новости, 26.04.2022

Путин оценил результаты переговоров с Украиной в Турции

На переговорах в Турции удалось добиться серьезного прорыва по Украине, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T19:51

2022-04-26T19:51

2022-04-26T20:20

в мире

обострение ситуации в днр и лнр

стамбул

турция

владимир путин

россия

украина

антониу гутерреш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483954_0:333:2856:1940_1920x0_80_0_0_6a60d7477a1a6358fb40a02f43747125.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. На переговорах в Турции удалось добиться серьезного прорыва по Украине, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем."На переговорах в Стамбуле, а я знаю, что Вы там только что были, сегодня разговаривал с президентом (Тайипом – ред.) Эрдоганом, нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва. Потому что требования безопасности, международной безопасности Украины наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием, как международно признанные границы Украины. Вынесли за скобки Крым, Севастополь и вновь признанные Россией республики Донбасса, ну с определенными оговорками", - сказал Путин."Хочу Вас проинформировать, что несмотря на то, что идет и военная операция, мы тем не менее все-таки рассчитываем на то, что удастся достичь договоренностей именно на дипломатическом треке. Мы ведем переговоры. Не отказываемся от них", - добавил Путин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В Минобороны РФ ранее говорили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

https://ria.ru/20220426/putin-1785623459.html

https://ria.ru/20220426/putin-1785618887.html

стамбул

турция

россия

украина

донбасс

буча

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, стамбул, турция, владимир путин, россия, украина, антониу гутерреш, оон, донбасс, ситуация в днр и лнр, буча