https://ria.ru/20220426/peregovory-1785540472.html
Говорить о посредниках в переговорах с Киевом рано, заявил Лавров
Говорить о посредниках в переговорах с Киевом рано, заявил Лавров - РИА Новости, 26.04.2022
Говорить о посредниках в переговорах с Киевом рано, заявил Лавров
Говорить о посредниках в переговорах Москвы с Киевом рано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:14
2022-04-26T15:14
2022-04-26T15:15
сергей лавров
в мире
россия
украина
антониу гутерреш
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Говорить о посредниках в переговорах Москвы с Киевом рано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Готовы на переговоры, если есть у кого-то интересные идеи, будем готовы их выслушать. О посредничестве как таковом, по крайней мере сейчас, на предыдущих этапах украинские переговорщики речи не вели... Говорить о посредниках на данном этапе, по-моему, рановато", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.Он подчеркнул, что российская сторона сперва хочет получить ответ на последний вариант проекта документа, который был передан больше 10 дней назад и о котором украинские переговорщики не доложили президенту."По крайней мере неделю спустя он не был в курсе, что такой документ был внесен", - пояснил Лавров.
https://ria.ru/20220426/ukraina-1785531498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, в мире, россия, украина, антониу гутерреш, оон
15:14 26.04.2022 (обновлено: 15:15 26.04.2022)
Говорить о посредниках в переговорах с Киевом рано, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что еще рано говорить о посредниках в переговорах с Киевом