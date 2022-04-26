https://ria.ru/20220426/peregovory-1785540472.html

Говорить о посредниках в переговорах с Киевом рано, заявил Лавров

Говорить о посредниках в переговорах с Киевом рано, заявил Лавров - РИА Новости, 26.04.2022

Говорить о посредниках в переговорах с Киевом рано, заявил Лавров

Говорить о посредниках в переговорах Москвы с Киевом рано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:14

2022-04-26T15:14

2022-04-26T15:15

сергей лавров

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антониу гутерреш

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Говорить о посредниках в переговорах Москвы с Киевом рано, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Готовы на переговоры, если есть у кого-то интересные идеи, будем готовы их выслушать. О посредничестве как таковом, по крайней мере сейчас, на предыдущих этапах украинские переговорщики речи не вели... Говорить о посредниках на данном этапе, по-моему, рановато", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.Он подчеркнул, что российская сторона сперва хочет получить ответ на последний вариант проекта документа, который был передан больше 10 дней назад и о котором украинские переговорщики не доложили президенту."По крайней мере неделю спустя он не был в курсе, что такой документ был внесен", - пояснил Лавров.

https://ria.ru/20220426/ukraina-1785531498.html

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сергей лавров, в мире, россия, украина, антониу гутерреш, оон