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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 26.04.2022
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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 26.04.2022
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию на Украине и, в частности, в Мариуполе, сообщает... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:14
2022-04-26T17:37
в мире
украина
россия
мариуполь
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
черное море
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию на Украине и, в частности, в Мариуполе, сообщает пресс-служба Кремля.Путин в ходе разговора заявил, что киевские власти должны отдать приказ сложить оружие украинским военным на "Азовстали", им гарантируются медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами.Кроме того, лидеры государств обговорили усилия России по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гумкоридоров.Помимо этого, Путин и Эрдоган договорились о продолжении координации по линии оборонных ведомств для выхода турецких судов из портов на Черном море.Также президенты рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в сфере авиасообщения и туризма.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, украина, россия, мариуполь, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, черное море
15:14 26.04.2022 (обновлено: 17:37 26.04.2022)
 
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Президент России Путин обсудил с главой Турции Эрдоганом ситуацию на Украине и в Мариуполе

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию на Украине и, в частности, в Мариуполе, сообщает пресс-служба Кремля.

"В связи с затронутым Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросом о ситуации в Мариуполе президент России отметил, что этот город освобожден и боевые действия там не ведутся", — говорится в заявлении.

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Кроме того, лидеры государств обговорили усилия России по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гумкоридоров.
Помимо этого, Путин и Эрдоган договорились о продолжении координации по линии оборонных ведомств для выхода турецких судов из портов на Черном море.
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Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
В миреУкраинаРоссияМариупольРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинЧерное море
 
 
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