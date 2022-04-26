15:14 26.04.2022 (обновлено: 17:37 26.04.2022)
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
Президент России Путин обсудил с главой Турции Эрдоганом ситуацию на Украине и в Мариуполе
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию на Украине и, в частности, в Мариуполе, сообщает пресс-служба Кремля.
"В связи с затронутым Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросом о ситуации в Мариуполе президент России отметил, что этот город освобожден и боевые действия там не ведутся", — говорится в заявлении.
1 апреля, 15:48В Турции предрекли разлад в НАТО из-за "раздела Украины"
Путин в ходе разговора заявил, что киевские власти должны отдать приказ сложить оружие украинским военным на "Азовстали", им гарантируются медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами.
Кроме того, лидеры государств обговорили усилия России по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гумкоридоров.
Помимо этого, Путин и Эрдоган договорились о продолжении координации по линии оборонных ведомств для выхода турецких судов из портов на Черном море.
Также президенты рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в сфере авиасообщения и туризма.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".