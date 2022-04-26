https://ria.ru/20220426/peregovory-1785539982.html

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 26.04.2022

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию на Украине и, в частности, в Мариуполе, сообщает... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:14

2022-04-26T15:14

2022-04-26T17:37

в мире

украина

россия

мариуполь

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

черное море

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил ситуацию на Украине и, в частности, в Мариуполе, сообщает пресс-служба Кремля.Путин в ходе разговора заявил, что киевские власти должны отдать приказ сложить оружие украинским военным на "Азовстали", им гарантируются медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами.Кроме того, лидеры государств обговорили усилия России по обеспечению безопасности мирных граждан, включая организацию гумкоридоров.Помимо этого, Путин и Эрдоган договорились о продолжении координации по линии оборонных ведомств для выхода турецких судов из портов на Черном море.Также президенты рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений, в том числе в сфере авиасообщения и туризма.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220401/ukraina-1781318891.html

https://ria.ru/20220420/garant-1784600680.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, мариуполь, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, черное море