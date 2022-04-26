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Число беженцев с Украины в ЕС вырастет до десяти миллионов, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022
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Число беженцев с Украины в ЕС вырастет до десяти миллионов, заявил Патрушев
Число беженцев с Украины в ЕС вырастет до десяти миллионов, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.04.2022
Число беженцев с Украины в ЕС вырастет до десяти миллионов, заявил Патрушев
Число беженцев, прибывших с Украины в Европу, в ближайшее время удвоится до 10 миллионов человек, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:39
2022-04-26T18:47
в мире
европа
украина
николай патрушев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Число беженцев, прибывших с Украины в Европу, в ближайшее время удвоится до 10 миллионов человек, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Большинство приехавших на Запад украинцев считает, что европейцы должны их содержать и обеспечивать, а когда их заставляют работать, то начинают бунтовать", - добавил он.Поток мигрантов с Украины начался задолго до 2022 года, а сейчас он напомнил Европе давно забытые инфекции, отметил Патрушев."Ведь только десятая часть беженцев с Украины вакцинирована против коронавирусной инфекции, вирусного гепатита, туберкулеза, краснухи и кори. Поскольку в этой бывшей процветающей республике Советского Союза практически полностью разрушена система санитарно-эпидемиологического контроля и первичного звена здравоохранения", - сказал он.
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в мире, европа, украина, николай патрушев
16:39 26.04.2022 (обновлено: 18:47 26.04.2022)
 
Число беженцев с Украины в ЕС вырастет до десяти миллионов, заявил Патрушев

Патрушев: в ближайшее время число беженцев с Украины в Европе вырастет до десяти миллионов

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСекретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Число беженцев, прибывших с Украины в Европу, в ближайшее время удвоится до 10 миллионов человек, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Почти пять миллионов украинских мигрантов уже прибыло в Европу. В ближайшее время их число вырастет до десяти миллионов", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
"Большинство приехавших на Запад украинцев считает, что европейцы должны их содержать и обеспечивать, а когда их заставляют работать, то начинают бунтовать", - добавил он.
Поток мигрантов с Украины начался задолго до 2022 года, а сейчас он напомнил Европе давно забытые инфекции, отметил Патрушев.
"Ведь только десятая часть беженцев с Украины вакцинирована против коронавирусной инфекции, вирусного гепатита, туберкулеза, краснухи и кори. Поскольку в этой бывшей процветающей республике Советского Союза практически полностью разрушена система санитарно-эпидемиологического контроля и первичного звена здравоохранения", - сказал он.
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