https://ria.ru/20220426/patrushev-1785542053.html
Патрушев проведет совещание по безопасности Юга России
Патрушев проведет совещание по безопасности Юга России - РИА Новости, 26.04.2022
Патрушев проведет совещание по безопасности Юга России
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду проведет в Астрахани совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Юге... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:20
2022-04-26T15:20
2022-04-26T15:23
политика
владимир устинов
россия
безопасность
астрахань
николай патрушев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду проведет в Астрахани совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Юге России, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.Повестка не уточняется. В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, главы регионов, входящих в состав Южного федерального округа, представители федеральных министерств и ведомств, отмечается в сообщении.Такие совещания ежегодно проходят в каждом из федеральных округов по поручению президента РФ. Предыдущее совещание по безопасности в ЮФО состоялось 8 июля 2021 года в Майкопе. Отдельное внимание тогда уделялось проблематике экологической безопасности на Юге России.
https://ria.ru/20220426/sovet-1785537000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир устинов, россия, безопасность, астрахань, николай патрушев
15:20 26.04.2022 (обновлено: 15:23 26.04.2022)
Патрушев проведет совещание по безопасности Юга России
Секретарь Совбеза Патрушев проведет в Астрахани совещание по безопасности Юга России