https://ria.ru/20220426/patrushev-1785542053.html

Патрушев проведет совещание по безопасности Юга России

Патрушев проведет совещание по безопасности Юга России - РИА Новости, 26.04.2022

Патрушев проведет совещание по безопасности Юга России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду проведет в Астрахани совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Юге... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:20

2022-04-26T15:20

2022-04-26T15:23

политика

владимир устинов

россия

безопасность

астрахань

николай патрушев

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в среду проведет в Астрахани совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Юге России, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.Повестка не уточняется. В совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, главы регионов, входящих в состав Южного федерального округа, представители федеральных министерств и ведомств, отмечается в сообщении.Такие совещания ежегодно проходят в каждом из федеральных округов по поручению президента РФ. Предыдущее совещание по безопасности в ЮФО состоялось 8 июля 2021 года в Майкопе. Отдельное внимание тогда уделялось проблематике экологической безопасности на Юге России.

https://ria.ru/20220426/sovet-1785537000.html

россия

астрахань

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Владимир Лаврентьев

политика, владимир устинов, россия, безопасность, астрахань, николай патрушев