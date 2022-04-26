https://ria.ru/20220426/parad-1785610055.html

Глава ПМР сожалеет об отмене парада Победы в Тирасполе

Глава ПМР сожалеет об отмене парада Победы в Тирасполе - РИА Новости, 26.04.2022

Глава ПМР сожалеет об отмене парада Победы в Тирасполе

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский сожалеет об отмене военного парада в Тирасполе в честь Дня Победы в связи с... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T19:07

2022-04-26T19:07

2022-04-26T19:07

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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский сожалеет об отмене военного парада в Тирасполе в честь Дня Победы в связи с террористической опасностью."К сожалению, обстоятельства вынуждают нас отказаться от массовых мероприятий и акций. Речь идет о безопасности жителей Приднестровья, в том числе ветеранов, проживающих в республике, а также зарубежных граждан, которые планировали присоединиться к нам в этот важный день", - написал Красносельский в своем Telegram-канале.Глава ПМР подчеркнул, что в данной ситуации важно сохранить мир. "Наша задача сохранить мир. Пусть не будет проведен военный парад, но в наших сердцах, в домах, на улицах 9 мая будет звучать "Этот день Победы…" – гимн подвигу советского солдата", - подчеркнул глава Приднестровья.В Приднестровье за последние два дня произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины. Как заявил ранее во вторник Красносельский, первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий показали, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.

https://ria.ru/20220426/tiraspol-1785587602.html

https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785584885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, тирасполь, украина, молдавия