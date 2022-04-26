https://ria.ru/20220426/pamyatnik-1785583039.html

Вандала, осквернившего "Бронзового солдата" в Таллине, оштрафовали

Вандала, осквернившего "Бронзового солдата" в Таллине, оштрафовали - РИА Новости, 26.04.2022

Вандала, осквернившего "Бронзового солдата" в Таллине, оштрафовали

Вандал, совершивший в Таллине акт вандализма в отношении памятника советскому воину-освободителю, известного как "Бронзовый солдат", оштрафован, сообщила во... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:22

2022-04-26T17:22

2022-04-26T17:22

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 апр - РИА Новости. Вандал, совершивший в Таллине акт вандализма в отношении памятника советскому воину-освободителю, известного как "Бронзовый солдат", оштрафован, сообщила во вторник пресс-служба департамента полиции и погранохраны."Мужчине назначили денежный штраф, решение еще не ступило в силу, поэтому сумма штрафа пока не разглашается", - говорится в сообщении.Эстонская полиция 18 апреля получила сообщение о том, что поврежден орден на груди памятника советскому воину-освободителю в Таллине. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление памяти умерших". Согласно УК Эстонии, данное преступление наказывается штрафом или тюремным заключением сроком до одного года.В понедельник полиция задержала вандала, им оказался 31-летний мужчина. Его личность удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Мужчина признался в преступлении и, по данным полиции, сожалеет о содеянном.Ранее посольство РФ в Эстонии призвало власти наказать вандалов, повредивших орден на груди "Бронзового солдата", и выразило надежду, что незамедлительное расследование инцидента станет делом чести для эстонских правоохранительных органов."Бронзовый солдат" - памятник советским воинам, павшим при освобождение Таллина от фашистских захватчиков. Мемориал воздвигли в 1947 году рядом с братской могилой, где в 1945 году были перезахоронены 13 солдат. В 2007 году эстонские власти перенесли памятник из центра Таллина на Военное кладбище.

https://ria.ru/20220423/oskvernenie-1785081105.html

https://ria.ru/20220421/pamyatnik-1784691271.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, таллин, эстония, россия