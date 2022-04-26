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Вандала, осквернившего "Бронзового солдата" в Таллине, оштрафовали - РИА Новости, 26.04.2022
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Вандала, осквернившего "Бронзового солдата" в Таллине, оштрафовали
Вандала, осквернившего "Бронзового солдата" в Таллине, оштрафовали - РИА Новости, 26.04.2022
Вандала, осквернившего "Бронзового солдата" в Таллине, оштрафовали
Вандал, совершивший в Таллине акт вандализма в отношении памятника советскому воину-освободителю, известного как "Бронзовый солдат", оштрафован, сообщила во... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:22
2022-04-26T17:22
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 апр - РИА Новости. Вандал, совершивший в Таллине акт вандализма в отношении памятника советскому воину-освободителю, известного как "Бронзовый солдат", оштрафован, сообщила во вторник пресс-служба департамента полиции и погранохраны."Мужчине назначили денежный штраф, решение еще не ступило в силу, поэтому сумма штрафа пока не разглашается", - говорится в сообщении.Эстонская полиция 18 апреля получила сообщение о том, что поврежден орден на груди памятника советскому воину-освободителю в Таллине. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление памяти умерших". Согласно УК Эстонии, данное преступление наказывается штрафом или тюремным заключением сроком до одного года.В понедельник полиция задержала вандала, им оказался 31-летний мужчина. Его личность удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Мужчина признался в преступлении и, по данным полиции, сожалеет о содеянном.Ранее посольство РФ в Эстонии призвало власти наказать вандалов, повредивших орден на груди "Бронзового солдата", и выразило надежду, что незамедлительное расследование инцидента станет делом чести для эстонских правоохранительных органов."Бронзовый солдат" - памятник советским воинам, павшим при освобождение Таллина от фашистских захватчиков. Мемориал воздвигли в 1947 году рядом с братской могилой, где в 1945 году были перезахоронены 13 солдат. В 2007 году эстонские власти перенесли памятник из центра Таллина на Военное кладбище.
https://ria.ru/20220423/oskvernenie-1785081105.html
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в мире, таллин, эстония, россия
17:22 26.04.2022
 
Вандала, осквернившего "Бронзового солдата" в Таллине, оштрафовали

Вандала, осквернившего "Бронзового солдата" в Таллине, оштрафовали

© РИА Новости / Илья Матусихис / Перейти в фотобанкПамятник советскому Воину-освободителю "Бронзовый солдат" на таллинском Военном кладбище
Памятник советскому Воину-освободителю Бронзовый солдат на таллинском Военном кладбище - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Илья Матусихис
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Памятник советскому Воину-освободителю "Бронзовый солдат" на таллинском Военном кладбище. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 апр - РИА Новости. Вандал, совершивший в Таллине акт вандализма в отношении памятника советскому воину-освободителю, известного как "Бронзовый солдат", оштрафован, сообщила во вторник пресс-служба департамента полиции и погранохраны.
"Мужчине назначили денежный штраф, решение еще не ступило в силу, поэтому сумма штрафа пока не разглашается", - говорится в сообщении.
Здание МИД Литвы - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
23 апреля, 14:20
В Литве облили краской памятник советским воинам
Эстонская полиция 18 апреля получила сообщение о том, что поврежден орден на груди памятника советскому воину-освободителю в Таллине. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Оскорбление памяти умерших". Согласно УК Эстонии, данное преступление наказывается штрафом или тюремным заключением сроком до одного года.
В понедельник полиция задержала вандала, им оказался 31-летний мужчина. Его личность удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Мужчина признался в преступлении и, по данным полиции, сожалеет о содеянном.
Ранее посольство РФ в Эстонии призвало власти наказать вандалов, повредивших орден на груди "Бронзового солдата", и выразило надежду, что незамедлительное расследование инцидента станет делом чести для эстонских правоохранительных органов.
"Бронзовый солдат" - памятник советским воинам, павшим при освобождение Таллина от фашистских захватчиков. Мемориал воздвигли в 1947 году рядом с братской могилой, где в 1945 году были перезахоронены 13 солдат. В 2007 году эстонские власти перенесли памятник из центра Таллина на Военное кладбище.
Снос памятника Зое Космодемьянской в Чернигове
21 апреля, 13:18
В Чернигове снесли памятник Зое Космодемьянской, сообщили СМИ
 
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