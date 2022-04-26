https://ria.ru/20220426/pakistan-1785499045.html
В Кремле ответили на вопрос о письме премьера Пакистана Путину
В Кремле ответили на вопрос о письме премьера Пакистана Путину - РИА Новости, 26.04.2022
В Кремле ответили на вопрос о письме премьера Пакистана Путину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, действительно ли премьер Пакистана написал письмо президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что РФ... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:56
2022-04-26T12:56
2022-04-26T13:03
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дмитрий песков
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, действительно ли премьер Пакистана написал письмо президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что РФ действительно заинтересована в развитии диалога с Исламабадом."Дипломатическую переписку мы не всегда обнародуем, не всегда публикуем. Чаще всего мы это не делаем, но то, что Россия действительно сохраняет заинтересованность в развитии диалога с Исламабадом и развитии самого широкого спектра торгово-экономических отношений, это действительно так", - сказал Песков.Он отметил, что Кремль рассчитывает на продолжение диалога."Вы знаете, что имели место контакты на высшем уровне. Мы рассчитываем, что диалог будет продолжен", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220412/pakistan-1783174362.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, политика, пакистан, исламабад, москва, дмитрий песков, владимир путин
12:56 26.04.2022 (обновлено: 13:03 26.04.2022)
В Кремле ответили на вопрос о письме премьера Пакистана Путину
Пресс-секретарь Песков: Москва заинтересована в развитии диалога с Исламабадом