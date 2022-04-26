https://ria.ru/20220426/pakistan-1785499045.html

В Кремле ответили на вопрос о письме премьера Пакистана Путину

В Кремле ответили на вопрос о письме премьера Пакистана Путину - РИА Новости, 26.04.2022

В Кремле ответили на вопрос о письме премьера Пакистана Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, действительно ли премьер Пакистана написал письмо президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что РФ... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:56

2022-04-26T12:56

2022-04-26T13:03

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исламабад

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос, действительно ли премьер Пакистана написал письмо президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что РФ действительно заинтересована в развитии диалога с Исламабадом."Дипломатическую переписку мы не всегда обнародуем, не всегда публикуем. Чаще всего мы это не делаем, но то, что Россия действительно сохраняет заинтересованность в развитии диалога с Исламабадом и развитии самого широкого спектра торгово-экономических отношений, это действительно так", - сказал Песков.Он отметил, что Кремль рассчитывает на продолжение диалога."Вы знаете, что имели место контакты на высшем уровне. Мы рассчитываем, что диалог будет продолжен", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220412/pakistan-1783174362.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, политика, пакистан, исламабад, москва, дмитрий песков, владимир путин