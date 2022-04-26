https://ria.ru/20220426/otnosheniya-1785468249.html
Захарова назвала отношения России и Запада близкими к тупику
Захарова назвала отношения России и Запада близкими к тупику - РИА Новости, 26.04.2022
Захарова назвала отношения России и Запада близкими к тупику
Отношения России и Запада находятся практически в тупике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:15
2022-04-26T11:15
2022-04-26T11:15
в мире
россия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735515825_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_bf668991df805a2a6162572f19d2c206.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Отношения России и Запада находятся практически в тупике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Столько сделано плохого и негативного, подрывающего международные отношения, что еще думать о дополнительных усилиях "западных партнеров", честно говоря, на мой взгляд, нецелесообразно. Если они пойдут этим путем, то они знают, куда они придут, в тупик в полный. Уже очень близко находимся, кстати", - заявила Захарова в эфире "Радио Россия".
https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735515825_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_94c85d78febb475298d3b477e74a1db5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Захарова назвала отношения России и Запада близкими к тупику
Представитель МИД Захарова: отношения России и Запада находятся практически в тупике
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Отношения России и Запада находятся практически в тупике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Столько сделано плохого и негативного, подрывающего международные отношения, что еще думать о дополнительных усилиях "западных партнеров", честно говоря, на мой взгляд, нецелесообразно. Если они пойдут этим путем, то они знают, куда они придут, в тупик в полный. Уже очень близко находимся, кстати", - заявила Захарова в эфире "Радио Россия".