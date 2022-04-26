https://ria.ru/20220426/otnosheniya-1785468249.html

Захарова назвала отношения России и Запада близкими к тупику

Захарова назвала отношения России и Запада близкими к тупику - РИА Новости, 26.04.2022

Захарова назвала отношения России и Запада близкими к тупику

Отношения России и Запада находятся практически в тупике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T11:15

2022-04-26T11:15

2022-04-26T11:15

в мире

россия

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Отношения России и Запада находятся практически в тупике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Столько сделано плохого и негативного, подрывающего международные отношения, что еще думать о дополнительных усилиях "западных партнеров", честно говоря, на мой взгляд, нецелесообразно. Если они пойдут этим путем, то они знают, куда они придут, в тупик в полный. Уже очень близко находимся, кстати", - заявила Захарова в эфире "Радио Россия".

https://ria.ru/20220426/zapad-1785383570.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова