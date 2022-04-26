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Захарова назвала отношения России и Запада близкими к тупику - РИА Новости, 26.04.2022
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Захарова назвала отношения России и Запада близкими к тупику
Захарова назвала отношения России и Запада близкими к тупику - РИА Новости, 26.04.2022
Захарова назвала отношения России и Запада близкими к тупику
Отношения России и Запада находятся практически в тупике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T11:15
2022-04-26T11:15
в мире
россия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Отношения России и Запада находятся практически в тупике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Столько сделано плохого и негативного, подрывающего международные отношения, что еще думать о дополнительных усилиях "западных партнеров", честно говоря, на мой взгляд, нецелесообразно. Если они пойдут этим путем, то они знают, куда они придут, в тупик в полный. Уже очень близко находимся, кстати", - заявила Захарова в эфире "Радио Россия".
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в мире, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
11:15 26.04.2022
 
Захарова назвала отношения России и Запада близкими к тупику

Представитель МИД Захарова: отношения России и Запада находятся практически в тупике

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Отношения России и Запада находятся практически в тупике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Столько сделано плохого и негативного, подрывающего международные отношения, что еще думать о дополнительных усилиях "западных партнеров", честно говоря, на мой взгляд, нецелесообразно. Если они пойдут этим путем, то они знают, куда они придут, в тупик в полный. Уже очень близко находимся, кстати", - заявила Захарова в эфире "Радио Россия".
Министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
08:00
Запад повышает ставку на поражение России
 
В миреРоссияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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