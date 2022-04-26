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Загрузка загородных отелей в Подмосковье достигла практически 100%

Загрузка загородных отелей в Подмосковье достигла практически 100% - РИА Новости, 26.04.2022

Загрузка загородных отелей в Подмосковье достигла практически 100%

Почти все номера загородных отелей в Московской области были забронированы на майские праздники. Об этом сообщил телеканал "360". По словам министра культуры и... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T16:48

2022-04-26T16:48

2022-04-26T16:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Почти все номера загородных отелей в Московской области были забронированы на майские праздники. Об этом сообщил телеканал "360". По словам министра культуры и туризма региона Елены Харламовой, свободных номеров практически не осталось вплоть до 10 мая.Харламова напомнила, что туристы имеют возможность бронировать отели со скидкой 20%. Такое предложение доступно благодаря программе туристического кешбэка."Высокий спрос на туры Московской области наблюдается не только среди москвичей, но и среди жителей многих других регионов", – подчеркнула министр.Ранее стало известно, что Московская область присоединилась к всероссийской программе молодежного туризма, которая стартует 1 июня.

московская область (подмосковье)

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2022

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московская область (подмосковье)