https://ria.ru/20220426/oteli-1785571278.html
Загрузка загородных отелей в Подмосковье достигла практически 100%
Загрузка загородных отелей в Подмосковье достигла практически 100% - РИА Новости, 26.04.2022
Загрузка загородных отелей в Подмосковье достигла практически 100%
Почти все номера загородных отелей в Московской области были забронированы на майские праздники. Об этом сообщил телеканал "360". По словам министра культуры и... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:48
2022-04-26T16:48
2022-04-26T16:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785563475_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_3a29d76b7b96c2cef8f9266a644e44a0.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Почти все номера загородных отелей в Московской области были забронированы на майские праздники. Об этом сообщил телеканал "360". По словам министра культуры и туризма региона Елены Харламовой, свободных номеров практически не осталось вплоть до 10 мая.Харламова напомнила, что туристы имеют возможность бронировать отели со скидкой 20%. Такое предложение доступно благодаря программе туристического кешбэка."Высокий спрос на туры Московской области наблюдается не только среди москвичей, но и среди жителей многих других регионов", – подчеркнула министр.Ранее стало известно, что Московская область присоединилась к всероссийской программе молодежного туризма, которая стартует 1 июня.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785563475_164:0:1941:1333_1920x0_80_0_0_63e28ce14267415cf007be621242bf1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Почти все номера загородных отелей в Московской области были забронированы на майские праздники. Об этом сообщил телеканал "360"
. По словам министра культуры и туризма региона Елены Харламовой, свободных номеров практически не осталось вплоть до 10 мая.
Харламова напомнила, что туристы имеют возможность бронировать отели со скидкой 20%. Такое предложение доступно благодаря программе туристического кешбэка.
"Высокий спрос на туры Московской области наблюдается не только среди москвичей, но и среди жителей многих других регионов", – подчеркнула министр.
Ранее стало известно, что Московская область присоединилась к всероссийской программе молодежного туризма, которая стартует 1 июня.