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Загрузка загородных отелей в Подмосковье достигла практически 100% - РИА Новости, 26.04.2022
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Новости Подмосковья
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Загрузка загородных отелей в Подмосковье достигла практически 100%
Загрузка загородных отелей в Подмосковье достигла практически 100% - РИА Новости, 26.04.2022
Загрузка загородных отелей в Подмосковье достигла практически 100%
Почти все номера загородных отелей в Московской области были забронированы на майские праздники. Об этом сообщил телеканал "360". По словам министра культуры и... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:48
2022-04-26T16:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Почти все номера загородных отелей в Московской области были забронированы на майские праздники. Об этом сообщил телеканал "360". По словам министра культуры и туризма региона Елены Харламовой, свободных номеров практически не осталось вплоть до 10 мая.Харламова напомнила, что туристы имеют возможность бронировать отели со скидкой 20%. Такое предложение доступно благодаря программе туристического кешбэка."Высокий спрос на туры Московской области наблюдается не только среди москвичей, но и среди жителей многих других регионов", – подчеркнула министр.Ранее стало известно, что Московская область присоединилась к всероссийской программе молодежного туризма, которая стартует 1 июня.
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московская область (подмосковье)
16:48 26.04.2022
 

Загрузка загородных отелей в Подмосковье достигла практически 100%

Номер в отеле
Номер в отеле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Почти все номера загородных отелей в Московской области были забронированы на майские праздники. Об этом сообщил телеканал "360". По словам министра культуры и туризма региона Елены Харламовой, свободных номеров практически не осталось вплоть до 10 мая.
Харламова напомнила, что туристы имеют возможность бронировать отели со скидкой 20%. Такое предложение доступно благодаря программе туристического кешбэка.
"Высокий спрос на туры Московской области наблюдается не только среди москвичей, но и среди жителей многих других регионов", – подчеркнула министр.
Ранее стало известно, что Московская область присоединилась к всероссийской программе молодежного туризма, которая стартует 1 июня.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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