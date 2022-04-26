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МИД: западные страны как будто соревнуются, кто пошлет больше оружия Киеву - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/oruzhie-1785639631.html
МИД: западные страны как будто соревнуются, кто пошлет больше оружия Киеву
МИД: западные страны как будто соревнуются, кто пошлет больше оружия Киеву - РИА Новости, 26.04.2022
МИД: западные страны как будто соревнуются, кто пошлет больше оружия Киеву
Западные страны как будто соревнуются в том, кто больше поставит вооружений на Украину, говоря при этом, что они за мир, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T22:53
2022-04-26T22:53
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
донбасс
в мире
ситуация в днр и лнр
мария захарова
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр - РИА Новости. Западные страны как будто соревнуются в том, кто больше поставит вооружений на Украину, говоря при этом, что они за мир, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Если они за мир, то надо стимулировать переговоры, а не поставки вооружений, подчеркнула Захарова.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, россия, донбасс, в мире, ситуация в днр и лнр, мария захарова
22:53 26.04.2022
 
МИД: западные страны как будто соревнуются, кто пошлет больше оружия Киеву

Захарова: западные страны как будто соревнуются, кто отправит больше оружия на Украину

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр - РИА Новости. Западные страны как будто соревнуются в том, кто больше поставит вооружений на Украину, говоря при этом, что они за мир, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мне кажется, они (западные страны) как будто, закусив удила, соревнуются, кто больше поставит вооружений и всего того, из чего можно убивать, на Украину, а одновременно говорят, что они за мир и что нужно заканчивать боевые действия. Не получается, нелогично, я бы сказала, противоречиво", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Если они за мир, то надо стимулировать переговоры, а не поставки вооружений, подчеркнула Захарова.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаРоссияДонбассВ миреСитуация в ДНР и ЛНРМария Захарова
 
 
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