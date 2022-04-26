https://ria.ru/20220426/oruzhie-1785639631.html

МИД: западные страны как будто соревнуются, кто пошлет больше оружия Киеву

МИД: западные страны как будто соревнуются, кто пошлет больше оружия Киеву - РИА Новости, 26.04.2022

МИД: западные страны как будто соревнуются, кто пошлет больше оружия Киеву

Западные страны как будто соревнуются в том, кто больше поставит вооружений на Украину, говоря при этом, что они за мир, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T22:53

2022-04-26T22:53

2022-04-26T22:53

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

донбасс

в мире

ситуация в днр и лнр

мария захарова

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр - РИА Новости. Западные страны как будто соревнуются в том, кто больше поставит вооружений на Украину, говоря при этом, что они за мир, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Если они за мир, то надо стимулировать переговоры, а не поставки вооружений, подчеркнула Захарова.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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россия

донбасс

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, россия, донбасс, в мире, ситуация в днр и лнр, мария захарова