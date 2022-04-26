https://ria.ru/20220426/oruzhie-1785589002.html

Немецкие "Левые" выступили против поставок тяжелых вооружений Киеву

Немецкие "Левые" выступили против поставок тяжелых вооружений Киеву - РИА Новости, 26.04.2022

Немецкие "Левые" выступили против поставок тяжелых вооружений Киеву

В немецкой партии "Левые" подвергли критике планы Берлина поставить Киеву тяжелое вооружение. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T17:45

2022-04-26T17:45

2022-04-26T17:51

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германия

украина

киев

ситуация в днр и лнр

кристина ламбрехт

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БЕРЛИН, 26 апр – РИА Новости. В немецкой партии "Левые" подвергли критике планы Берлина поставить Киеву тяжелое вооружение.Ранее о том, что Германия на международной встрече по приглашению США на авиабазе Рамштайн пообещала поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard, сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники. Позже это подтвердила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт. В свою очередь агентство dpa сообщило о том, что оборонный концерн Rheinmetall предложил поставки Киеву 88 танков Leopard 1A5. Сообщается, что предложение предусматривает также обучение в Германии, инструменты, запчасти и боеприпасы."Я надеюсь, что прекращение огня будет достигнуто до того, как первый танк НАТО окажется на Украине", - добавил политик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220410/ukraina-1782697827.html

германия

украина

киев

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, германия, украина, киев, ситуация в днр и лнр, кристина ламбрехт