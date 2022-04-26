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В Минобороны ответили на слова о нанесении Киевом ударов британским оружием
В Минобороны ответили на слова о нанесении Киевом ударов британским оружием - РИА Новости, 26.04.2022
В Минобороны ответили на слова о нанесении Киевом ударов британским оружием
В Минобороны России назвали заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о нанесении Киевом ударов по российской территории провокацией. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T17:13
2022-04-26T17:13
2022-04-26T17:50
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Минобороны России назвали заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о нанесении Киевом ударов по российской территории провокацией.Ранее замглавы британского военного ведомства заявил, что использование украинскими войсками предоставленных Лондоном вооружений для обстрелов объектов в России "не обязательно будет проблемой"."Прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу. Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве",— сказали в Минобороны.Там добавили, что "находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, "не обязательно будут проблемой" при принятии Россией решений на ответные действия".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220426/tseli-1785477916.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы рф, украина, великобритания, россия, киев, лондон
17:13 26.04.2022 (обновлено: 17:50 26.04.2022)
В Минобороны ответили на слова о нанесении Киевом ударов британским оружием
В Минобороны России заявили, что Великобритания не может помешать ответным ударам по Киеву
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Минобороны России назвали заявление заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о нанесении Киевом ударов по российской территории провокацией.
Ранее замглавы британского военного ведомства заявил, что использование украинскими войсками предоставленных Лондоном вооружений для обстрелов объектов в России "не обязательно будет проблемой".
"Прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия, в случае попытки их реализации, немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу. Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве",— сказали в Минобороны.
Там добавили, что "находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, "не обязательно будут проблемой" при принятии Россией решений на ответные действия".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной задачей операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.