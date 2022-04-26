https://ria.ru/20220426/oruzhie-1785540832.html

Лавров назвал западное оружие на Украине законной целью России

Лавров назвал западное оружие на Украине законной целью России - РИА Новости, 26.04.2022

Лавров назвал западное оружие на Украине законной целью России

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что как только западное оружие оказывается на территории Украины, оно становится законной целью для Вооруженных сил РФ. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:16

2022-04-26T15:16

2022-04-26T15:29

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

в мире

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что как только западное оружие оказывается на территории Украины, оно становится законной целью для Вооруженных сил РФ."Как только вооружение иностранное оказывается на территории Украины, это – законная цель для нашей специальной военной операции", - сказал министр на пресс-конференции в Москве.

https://ria.ru/20220425/oruzhie-1785237118.html

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россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей лавров, в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр