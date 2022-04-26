Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал западное оружие на Украине законной целью России - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/oruzhie-1785540832.html
Лавров назвал западное оружие на Украине законной целью России
Лавров назвал западное оружие на Украине законной целью России - РИА Новости, 26.04.2022
Лавров назвал западное оружие на Украине законной целью России
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что как только западное оружие оказывается на территории Украины, оно становится законной целью для Вооруженных сил РФ. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:16
2022-04-26T15:29
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что как только западное оружие оказывается на территории Украины, оно становится законной целью для Вооруженных сил РФ."Как только вооружение иностранное оказывается на территории Украины, это – законная цель для нашей специальной военной операции", - сказал министр на пресс-конференции в Москве.
https://ria.ru/20220425/oruzhie-1785237118.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
15:16 26.04.2022 (обновлено: 15:29 26.04.2022)
 
Лавров назвал западное оружие на Украине законной целью России

Лавров: как только западное оружие оказывается на Украине, оно становится законной целью

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что как только западное оружие оказывается на территории Украины, оно становится законной целью для Вооруженных сил РФ.
"Как только вооружение иностранное оказывается на территории Украины, это – законная цель для нашей специальной военной операции", - сказал министр на пресс-конференции в Москве.
Военнослужащий ВСУ с противотанковым ракетным комплексом NLAW в Киевской области - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 07:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР рассказали о проблемах Украины с западным оружием
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей ЛавровВ миреУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала