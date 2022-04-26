https://ria.ru/20220426/oruzhie-1785540832.html
Лавров назвал западное оружие на Украине законной целью России
Лавров назвал западное оружие на Украине законной целью России - РИА Новости, 26.04.2022
Лавров назвал западное оружие на Украине законной целью России
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что как только западное оружие оказывается на территории Украины, оно становится законной целью для Вооруженных сил РФ. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:16
2022-04-26T15:16
2022-04-26T15:29
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
в мире
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что как только западное оружие оказывается на территории Украины, оно становится законной целью для Вооруженных сил РФ."Как только вооружение иностранное оказывается на территории Украины, это – законная цель для нашей специальной военной операции", - сказал министр на пресс-конференции в Москве.
https://ria.ru/20220425/oruzhie-1785237118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр
15:16 26.04.2022 (обновлено: 15:29 26.04.2022)
Лавров назвал западное оружие на Украине законной целью России
Лавров: как только западное оружие оказывается на Украине, оно становится законной целью