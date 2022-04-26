https://ria.ru/20220426/oruzhie-1785527970.html
Напавший на детсад в Ульяновской области не был законным владельцем оружия
Напавший на детсад в Ульяновской области не был законным владельцем оружия - РИА Новости, 26.04.2022
Напавший на детсад в Ульяновской области не был законным владельцем оружия
Мужчина, устроивший стрельбу в детском саду в Ульяновской области, не владел оружием, из которого производились выстрелы, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:36
2022-04-26T14:36
2022-04-26T14:36
происшествия
ульяновская область
стрельба в детском саду в ульяновской области
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в детском саду в Ульяновской области, не владел оружием, из которого производились выстрелы, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин."Гражданин, который устроил стрельбу, не является законным владельцем этого оружия. Настоящий владелец оружия установлен", - сказал Грибакин.По его словам, владелец оружия получил его на законных основаниях. Сейчас устанавливается его местонахождение.
https://ria.ru/20220426/napadenie-1785515856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновская область, стрельба в детском саду в ульяновской области
Напавший на детсад в Ульяновской области не был законным владельцем оружия
Напавший на детсад в Ульяновской области не владел оружием, из которого стрелял
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в детском саду в Ульяновской области, не владел оружием, из которого производились выстрелы, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
"Гражданин, который устроил стрельбу, не является законным владельцем этого оружия. Настоящий владелец оружия установлен", - сказал Грибакин.
По его словам, владелец оружия получил его на законных основаниях. Сейчас устанавливается его местонахождение.