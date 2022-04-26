https://ria.ru/20220426/oruzhie-1785527970.html

Напавший на детсад в Ульяновской области не был законным владельцем оружия

Напавший на детсад в Ульяновской области не был законным владельцем оружия - РИА Новости, 26.04.2022

Напавший на детсад в Ульяновской области не был законным владельцем оружия

Мужчина, устроивший стрельбу в детском саду в Ульяновской области, не владел оружием, из которого производились выстрелы, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:36

2022-04-26T14:36

2022-04-26T14:36

происшествия

ульяновская область

стрельба в детском саду в ульяновской области

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу в детском саду в Ульяновской области, не владел оружием, из которого производились выстрелы, сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин."Гражданин, который устроил стрельбу, не является законным владельцем этого оружия. Настоящий владелец оружия установлен", - сказал Грибакин.По его словам, владелец оружия получил его на законных основаниях. Сейчас устанавливается его местонахождение.

https://ria.ru/20220426/napadenie-1785515856.html

ульяновская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

происшествия, ульяновская область, стрельба в детском саду в ульяновской области