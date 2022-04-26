https://ria.ru/20220426/opasnost-1785495947.html

Красный уровень опасности установили в Приднестровье на 15 дней

Красный уровень опасности установили в Приднестровье на 15 дней - РИА Новости, 26.04.2022

Красный уровень опасности установили в Приднестровье на 15 дней

"Красный" уровень террористической опасности установлен в непризнанной Приднестровской Молдавской республике на 15 дней, сообщает пресс-служба лидера ПМР Вадима РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:47

2022-04-26T12:47

2022-04-26T12:53

в мире

тирасполь

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. "Красный" уровень террористической опасности установлен в непризнанной Приднестровской Молдавской республике на 15 дней, сообщает пресс-служба лидера ПМР Вадима Красносельского.Накануне, по предварительным данным МВД ПМР, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио."Силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы. Госадминистрациям поручено оказывать правоохранителям содействие. Важно своевременно информировать о происходящем население, чтобы избежать паники и домыслов", - говорится в сообщении.В ходе совещания лидер ПМР призвал граждан с пониманием и ответственностью отнестись к введению с сегодняшнего дня особого режима, подчеркнув, что эта мера призвана обеспечить безопасность приднестровского народа."Пока "красный" уровень террористической опасности установлен на 15 дней", - сообщили в пресс-службе.

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тирасполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тирасполь, вадим красносельский