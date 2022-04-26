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Красный уровень опасности установили в Приднестровье на 15 дней - РИА Новости, 26.04.2022
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Красный уровень опасности установили в Приднестровье на 15 дней
Красный уровень опасности установили в Приднестровье на 15 дней - РИА Новости, 26.04.2022
Красный уровень опасности установили в Приднестровье на 15 дней
"Красный" уровень террористической опасности установлен в непризнанной Приднестровской Молдавской республике на 15 дней, сообщает пресс-служба лидера ПМР Вадима РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:47
2022-04-26T12:53
в мире
тирасполь
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. "Красный" уровень террористической опасности установлен в непризнанной Приднестровской Молдавской республике на 15 дней, сообщает пресс-служба лидера ПМР Вадима Красносельского.Накануне, по предварительным данным МВД ПМР, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио."Силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы. Госадминистрациям поручено оказывать правоохранителям содействие. Важно своевременно информировать о происходящем население, чтобы избежать паники и домыслов", - говорится в сообщении.В ходе совещания лидер ПМР призвал граждан с пониманием и ответственностью отнестись к введению с сегодняшнего дня особого режима, подчеркнув, что эта мера призвана обеспечить безопасность приднестровского народа."Пока "красный" уровень террористической опасности установлен на 15 дней", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220426/pridnestrove-1785493612.html
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в мире, тирасполь, вадим красносельский
12:47 26.04.2022 (обновлено: 12:53 26.04.2022)
 
Красный уровень опасности установили в Приднестровье на 15 дней

Красный уровень террористической опасности установили в Приднестровье на 15 дней

© SputnikАвтомобиль полиции в Тирасполе
Автомобиль полиции в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Sputnik
Автомобиль полиции в Тирасполе
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости. "Красный" уровень террористической опасности установлен в непризнанной Приднестровской Молдавской республике на 15 дней, сообщает пресс-служба лидера ПМР Вадима Красносельского.
Накануне, по предварительным данным МВД ПМР, в здание министерства госбезопасности в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
Автомобиль полиции в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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"Силовые структуры переведены в усиленный режим несения службы. Госадминистрациям поручено оказывать правоохранителям содействие. Важно своевременно информировать о происходящем население, чтобы избежать паники и домыслов", - говорится в сообщении.
В ходе совещания лидер ПМР призвал граждан с пониманием и ответственностью отнестись к введению с сегодняшнего дня особого режима, подчеркнув, что эта мера призвана обеспечить безопасность приднестровского народа.
"Пока "красный" уровень террористической опасности установлен на 15 дней", - сообщили в пресс-службе.
 
В миреТираспольВадим Красносельский
 
 
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