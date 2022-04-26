Омский губернатор обсудил импортозамещение с главой Минпромторга
Омский губернатор Бурков обсудил импортозамещение с главой Минпромторга РФ
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков. Архивное фото
ОМСК, 26 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков представил главе Минпромторга России Денису Мантурову ряд импортозамещающих решений для отечественного машиностроения и микроэлектроники, сообщает во вторник облправительство.
Встреча главы Омской области с Мантуровым состоялась в Ташкенте в рамках делового визита омской делегации в Узбекистан и посещения международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".
"На базе Федерального научно-производственного центра "Прогресс" может появиться одно из важных для отечественной промышленности производств. Александр Бурков сообщил Денису Мантурову о возможном выпуске на омском предприятии резинокордных и резинометаллических изделий для российской техники. Кроме этого, "Прогресс" готов получать дополнительные заказы на производство комплектующих для судостроения, ранее приобретавшихся за границей", - говорится в сообщении.
Также глава Омской области предложил создать центр компетенций в области микроэлектроники на базе Омского научно-исследовательского института приборостроения (ОНИИП). Предприятие планирует освоить выпуск не менее 2 тысяч типов иностранных комплектующих, организовать крупносерийный выпуск изделий функциональной микроэлектроники в объеме не менее 1 миллиарда рублей в год и увеличить в два раза номенклатуру производимых устройств вторичного электропитания.
"Обсудили на встрече с министром вопросы импортозамещения, в первую очередь на предприятиях Омской области. В частности, ОНИИП может занять определенную нишу по микроэлектронике, которая сегодня необходима российской экономике. Предстоит проделать большую работу в плане НИОКРов и уже в дальнейшем говорить о серийном выпуске. Центр компетенций позволит, с одной стороны, развить научную базу, а с другой — дать совершенно новую номенклатуру, которая не производилась в нашей стране. Договорились, что соответствующие поручения дадут Ростеху и профильным департаментам Минпромторга", - рассказал губернатор.
Делегация Омской области с 25 по 27 апреля работает в Ташкенте. В рамках международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия" свои достижения представляют ряд омских предприятий, в том числе ОНИИП, НПО "Мир", Омский экспериментальный завод, производитель высокоэффективного теплотехнического оборудования "Лаварт".
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