Украинские войска обстреляли Горловку и Широкую Балку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку и Широкую Балку
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Украинские войска за 2,5 часа три раза обстреляли Широкую Балку и Горловку в Донецкой народной республике, в том числе минами калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.03 (совпадает с мск) - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 3 мины калибром 82 миллиметра, также применялись крупнокалиберные пулеметы; 18.05 - населенный пункт Майорск – населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): применялось стрелковое оружие; 18.37 - населенный пункт Майорск – населенный пункт Горловка (поселок шахты 6/7): выпущено 6 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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