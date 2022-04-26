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Эксперт: российские компании могут начать выпускать облигации в юанях - РИА Новости, 26.04.2022
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Эксперт: российские компании могут начать выпускать облигации в юанях
Эксперт: российские компании могут начать выпускать облигации в юанях - РИА Новости, 26.04.2022
Эксперт: российские компании могут начать выпускать облигации в юанях
Российские компании в обозримой перспективе могут начать размещать локальные облигации, номинированные в валюте дружественных стран - юанях или дирхамах,... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:48
2022-04-26T12:48
экономика
китай
россия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские компании в обозримой перспективе могут начать размещать локальные облигации, номинированные в валюте дружественных стран - юанях или дирхамах, считает начальник управления рынков долгового капитала Московского кредитного банка Степан Ермолкин."Если говорить о новых тенденциях и трендах, то, я думаю, что в обозримой перспективе мы можем увидеть достаточно интересные истории, возможно, связанные с размещением локальных бумаг, номинированных в валюте, в первую очередь это могут быть юани, возможно, когда-нибудь чуть позже - дирхамы", - сказал он, выступая на конференции "Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства"."То есть это валюты тех юрисдикций, которые для нас сейчас являются дружественными", - добавил он.Что касается китайской валюты, у банков растет и будет продолжать расти объем пассивов в юанях, отметил Ермолкин. Полученные средства надо будет где-то размещать и одним из инвестиционных инструментов могут стать бонды, номинированные в юанях.По его словам, такие облигации с точки зрения инвестиций могут заинтересовать в первую очередь банки, возможно, это могут быть также и физические лица. Биржи и депозитарии технически готовы такие инструменты уже вводить в обращение, добавил он.
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экономика, китай, россия
12:48 26.04.2022
 
Эксперт: российские компании могут начать выпускать облигации в юанях

Эксперт Ермолкин: российские компании могут начать выпускать локальные облигации в юанях

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Российские компании в обозримой перспективе могут начать размещать локальные облигации, номинированные в валюте дружественных стран - юанях или дирхамах, считает начальник управления рынков долгового капитала Московского кредитного банка Степан Ермолкин.
"Если говорить о новых тенденциях и трендах, то, я думаю, что в обозримой перспективе мы можем увидеть достаточно интересные истории, возможно, связанные с размещением локальных бумаг, номинированных в валюте, в первую очередь это могут быть юани, возможно, когда-нибудь чуть позже - дирхамы", - сказал он, выступая на конференции "Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства".
"То есть это валюты тех юрисдикций, которые для нас сейчас являются дружественными", - добавил он.
Что касается китайской валюты, у банков растет и будет продолжать расти объем пассивов в юанях, отметил Ермолкин. Полученные средства надо будет где-то размещать и одним из инвестиционных инструментов могут стать бонды, номинированные в юанях.
По его словам, такие облигации с точки зрения инвестиций могут заинтересовать в первую очередь банки, возможно, это могут быть также и физические лица. Биржи и депозитарии технически готовы такие инструменты уже вводить в обращение, добавил он.
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