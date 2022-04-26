https://ria.ru/20220426/novosti-1785427360.html

Посольство России заявило о прогрессе в освещении ситуации на Украине в США

Посольство России заявило о прогрессе в освещении ситуации на Украине в США - РИА Новости, 26.04.2022

Посольство России заявило о прогрессе в освещении ситуации на Украине в США

Посольство России в США отметило в Telegram, что некоторые американские СМИ начали публиковать "более или менее объективную точку зрения" о ситуации на Украине, РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T05:08

2022-04-26T05:08

2022-04-26T05:14

обострение ситуации в днр и лнр

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сша

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ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Посольство России в США отметило в Telegram, что некоторые американские СМИ начали публиковать "более или менее объективную точку зрения" о ситуации на Украине, и назвало это маленьким прогрессом, однако подчеркнуло, что риторика большинства местных медиа по-прежнему остается антироссийской.Российская дипмиссия пояснила, что некоторые СМИ в США приводят "без купюр" заявления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о подготовке Вашингтона и НАТО провокаций с использованием оружия массового поражения с последующим обвинением России.Дипломаты также призвали работающих с администрацией США журналистов "последовать примеру коллег и давать трезвую оценку событий на Украине".В посольстве считают необходимым дать огласку "вынашиваемым Вашингтоном планам провокаций с применением ОМУ".Ранее Кириллов говорил, что одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения. По его словам, США и страны Североатлантического альянса рассматривают три сценария провокаций, наиболее вероятный из которых заключается в "постановочном инциденте под чужим флагом" на химических и биологических объектах Харькова и Киева.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/kanal-1785415079.html

https://ria.ru/20220423/ukraina-1785065382.html

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россия, сша, украина, вооруженные силы рф, нато, в мире