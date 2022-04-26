05:08 26.04.2022 (обновлено: 05:14 26.04.2022)
Посольство России заявило о прогрессе в освещении ситуации на Украине в США
Посольство РФ назвало прогрессом "более или менее объективные" новости в США по Украине
Посольство России в США. Вашингтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Посольство России в США отметило в Telegram, что некоторые американские СМИ начали публиковать "более или менее объективную точку зрения" о ситуации на Украине, и назвало это маленьким прогрессом, однако подчеркнуло, что риторика большинства местных медиа по-прежнему остается антироссийской.
Российская дипмиссия пояснила, что некоторые СМИ в США приводят "без купюр" заявления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о подготовке Вашингтона и НАТО провокаций с использованием оружия массового поражения с последующим обвинением России.
"Обратили внимание, что некоторые американские СМИ начали доносить более или менее объективную точку зрения в отношении происходящего на Украине... Такой подход к освещению в Соединенных Штатах хода специальной военной операции является хоть и маленьким, но прогрессом. Тем более, с учетом царящей здесь русофобии. Рядовым американцам наконец-то представляется возможность самостоятельно судить о причинах и целях действий российских военных на территории Украины", — говорится в заявлении посольства.
Дипломаты также призвали работающих с администрацией США журналистов "последовать примеру коллег и давать трезвую оценку событий на Украине".
В посольстве считают необходимым дать огласку "вынашиваемым Вашингтоном планам провокаций с применением ОМУ".
Ранее Кириллов говорил, что одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения. По его словам, США и страны Североатлантического альянса рассматривают три сценария провокаций, наиболее вероятный из которых заключается в "постановочном инциденте под чужим флагом" на химических и биологических объектах Харькова и Киева.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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