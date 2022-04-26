https://ria.ru/20220426/nauka-1785435109.html

Мемориал и музей Судбищенской битвы откроют в 2026 году

Мемориал и музей Судбищенской битвы откроют в 2026 году - РИА Новости, 26.04.2022

Мемориал и музей Судбищенской битвы откроют в 2026 году

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мемориал и музейный комплекс, посвященные подвигу русских войск в Судбищенской битве, откроются в Орловской области в 2026 году,... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T09:00

2022-04-26T09:00

2022-04-26T09:00

наука

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общество

что не найдешь в учебнике

орловская область

мемориал

россия

андрей клычков

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мемориал и музейный комплекс, посвященные подвигу русских войск в Судбищенской битве, откроются в Орловской области в 2026 году, рассказал РИА Новости губернатор Андрей Клычков.На месте битвы, в селе Судбищи, будет создан мемориал, включающий визит-центр, мультимедийные инсталляции и экотропы. Главным местом экспонирования находок станет музейно-образовательный комплекс в городе Орел.Реализация проекта по увековечиванию памяти о Судбищенской битве была начата по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина и министра культуры России Ольги Любимовой в 2021 году.В апреле 2022 года резонансному открытию орловских дайверов и археологов исполнился год. Уже в течение первого этапа исследований ученые пришли к выводу, что обнаруженный памятник имеет уникальную сохранность и насыщенность артефактами.

https://ria.ru/20220425/sudbischi-1785242954.html

орловская область

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социальный навигатор, общество, что не найдешь в учебнике, орловская область, мемориал, россия, андрей клычков