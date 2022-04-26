https://ria.ru/20220426/natsproekty-1785487157.html
ГП выявила хищения на два миллиарда рублей при реализации нацпроектов
ГП выявила хищения на два миллиарда рублей при реализации нацпроектов - РИА Новости, 26.04.2022
ГП выявила хищения на два миллиарда рублей при реализации нацпроектов
Прокурорские проверки реализации национальных проектов привели в 2021 году к возбуждению 635 уголовных дел, в том числе о хищении более чем 2 миллиардов рублей... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:18
2022-04-26T12:18
2022-04-26T12:33
россия
игорь краснов
происшествия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Прокурорские проверки реализации национальных проектов привели в 2021 году к возбуждению 635 уголовных дел, в том числе о хищении более чем 2 миллиардов рублей из бюджета, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании в Совфеде.По его словам, в прошлом году пресечено свыше 60 тысяч нарушений, снижающих эффективность выполнения национальных проектов. Многие из них связаны с несвоевременным и неполным доведением бюджетных средств до получателей, а также нецелевым расходованием."По всем таким фактам приняты меры реагирования, включая уголовно-правовые. По материалам прокуроров возбуждено 635 уголовных дел, в том числе о хищениях бюджетных средств на общую сумму более 2 миллиарда рублей", - сказал Краснов.Кроме того, отметил генпрокурор, в сфере государственных и муниципальных закупок пресечено около 190 тысяч нарушений. В суды направлено более 1,5 тысяч исков на 8,5 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220426/gosoboronzakaz-1785490634.html
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РИА Новости
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россия, игорь краснов, происшествия, генеральная прокуратура рф
12:18 26.04.2022 (обновлено: 12:33 26.04.2022)
ГП выявила хищения на два миллиарда рублей при реализации нацпроектов
В России возбудили 635 уголовных дел из-за нарушений при реализации нацпроектов
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Прокурорские проверки реализации национальных проектов привели в 2021 году к возбуждению 635 уголовных дел, в том числе о хищении более чем 2 миллиардов рублей из бюджета, сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании в Совфеде.
По его словам, в прошлом году пресечено свыше 60 тысяч нарушений, снижающих эффективность выполнения национальных проектов. Многие из них связаны с несвоевременным и неполным доведением бюджетных средств до получателей, а также нецелевым расходованием.
"По всем таким фактам приняты меры реагирования, включая уголовно-правовые. По материалам прокуроров возбуждено 635 уголовных дел, в том числе о хищениях бюджетных средств на общую сумму более 2 миллиарда рублей", - сказал Краснов.
Кроме того, отметил генпрокурор, в сфере государственных и муниципальных закупок пресечено около 190 тысяч нарушений. В суды направлено более 1,5 тысяч исков на 8,5 миллиардов рублей.