https://ria.ru/20220426/natsizm-1785604908.html
Патрушев заявил, что в Европе может начаться возрождение идей нацизма
Патрушев заявил, что в Европе может начаться возрождение идей нацизма - РИА Новости, 26.04.2022
Патрушев заявил, что в Европе может начаться возрождение идей нацизма
Преступники с неонацистскими взглядами бегут с Украины в Европу, спасаясь от уголовного преследования, что приведет к возрождению нацистских идей в этой части... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:48
2022-04-26T18:48
2022-04-26T18:48
в мире
европа
украина
николай патрушев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Преступники с неонацистскими взглядами бегут с Украины в Европу, спасаясь от уголовного преследования, что приведет к возрождению нацистских идей в этой части мира, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Европа уже сталкивается с активизацией официально запрещенных проявлений фашизма и неонацизма, так как вместе с мигрантами с Украины бегут от неизбежного уголовного преследования вскормленные бандеровцами преступники с неонацистскими взглядами", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете"."Это приведет к возрождению нацистских идей в Европе, к проявлениям, которые еще не так давно считались невозможными. Не исключен рост ультраправых настроений, подогретых десятками тысяч обученных и имеющих боевой опыт украинскими радикалами, которые уже нашли общий язык с европейскими поклонниками Гитлера", - добавил он.
https://ria.ru/20220407/operatsiya-1782314474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, украина, николай патрушев
Патрушев заявил, что в Европе может начаться возрождение идей нацизма
Патрушев: в Европе может начаться возрождение идей нацизма из-за преступников с Украины