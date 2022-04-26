https://ria.ru/20220426/natsizm-1785604908.html

Патрушев заявил, что в Европе может начаться возрождение идей нацизма

Патрушев заявил, что в Европе может начаться возрождение идей нацизма - РИА Новости, 26.04.2022

Патрушев заявил, что в Европе может начаться возрождение идей нацизма

Преступники с неонацистскими взглядами бегут с Украины в Европу, спасаясь от уголовного преследования, что приведет к возрождению нацистских идей в этой части... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T18:48

2022-04-26T18:48

2022-04-26T18:48

в мире

европа

украина

николай патрушев

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Преступники с неонацистскими взглядами бегут с Украины в Европу, спасаясь от уголовного преследования, что приведет к возрождению нацистских идей в этой части мира, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Европа уже сталкивается с активизацией официально запрещенных проявлений фашизма и неонацизма, так как вместе с мигрантами с Украины бегут от неизбежного уголовного преследования вскормленные бандеровцами преступники с неонацистскими взглядами", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете"."Это приведет к возрождению нацистских идей в Европе, к проявлениям, которые еще не так давно считались невозможными. Не исключен рост ультраправых настроений, подогретых десятками тысяч обученных и имеющих боевой опыт украинскими радикалами, которые уже нашли общий язык с европейскими поклонниками Гитлера", - добавил он.

https://ria.ru/20220407/operatsiya-1782314474.html

европа

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

в мире, европа, украина, николай патрушев