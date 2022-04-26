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Патрушев заявил, что в Европе может начаться возрождение идей нацизма - РИА Новости, 26.04.2022
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Патрушев заявил, что в Европе может начаться возрождение идей нацизма
Патрушев заявил, что в Европе может начаться возрождение идей нацизма - РИА Новости, 26.04.2022
Патрушев заявил, что в Европе может начаться возрождение идей нацизма
Преступники с неонацистскими взглядами бегут с Украины в Европу, спасаясь от уголовного преследования, что приведет к возрождению нацистских идей в этой части... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T18:48
2022-04-26T18:48
в мире
европа
украина
николай патрушев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Преступники с неонацистскими взглядами бегут с Украины в Европу, спасаясь от уголовного преследования, что приведет к возрождению нацистских идей в этой части мира, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Европа уже сталкивается с активизацией официально запрещенных проявлений фашизма и неонацизма, так как вместе с мигрантами с Украины бегут от неизбежного уголовного преследования вскормленные бандеровцами преступники с неонацистскими взглядами", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете"."Это приведет к возрождению нацистских идей в Европе, к проявлениям, которые еще не так давно считались невозможными. Не исключен рост ультраправых настроений, подогретых десятками тысяч обученных и имеющих боевой опыт украинскими радикалами, которые уже нашли общий язык с европейскими поклонниками Гитлера", - добавил он.
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в мире, европа, украина, николай патрушев
18:48 26.04.2022
 
Патрушев заявил, что в Европе может начаться возрождение идей нацизма

Патрушев: в Европе может начаться возрождение идей нацизма из-за преступников с Украины

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Преступники с неонацистскими взглядами бегут с Украины в Европу, спасаясь от уголовного преследования, что приведет к возрождению нацистских идей в этой части мира, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Европа уже сталкивается с активизацией официально запрещенных проявлений фашизма и неонацизма, так как вместе с мигрантами с Украины бегут от неизбежного уголовного преследования вскормленные бандеровцами преступники с неонацистскими взглядами", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
"Это приведет к возрождению нацистских идей в Европе, к проявлениям, которые еще не так давно считались невозможными. Не исключен рост ультраправых настроений, подогретых десятками тысяч обученных и имеющих боевой опыт украинскими радикалами, которые уже нашли общий язык с европейскими поклонниками Гитлера", - добавил он.
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