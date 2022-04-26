https://ria.ru/20220426/napadenie-1785515856.html

Напавший на детей в ульяновском детском саду покончил с собой

Напавший на детей в ульяновском детском саду покончил с собой - РИА Новости, 26.04.2022

Напавший на детей в ульяновском детском саду покончил с собой

Мужчина, напавший на детский сад Ульяновской области, покончил с собой, сообщил бывший губернатор региона, депутат Госдумы Сергей Морозов. РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T13:56

2022-04-26T13:56

2022-04-26T18:59

происшествия

стрельба в детском саду в ульяновской области

ульяновская область

сергей морозов (политик)

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САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Мужчина, напавший на детский сад Ульяновской области, покончил с собой, сообщил бывший губернатор региона, депутат Госдумы Сергей Морозов.Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили РИА Новости, что четыре человека погибли в результате стрельбы в детсаду в Ульяновской области. Морозов ранее отметил, что погибли воспитательница и двое детей, еще одна женщина ранена."Взрослый мужчина зашёл в детский сад "Рябинка" в Вешкайме во время тихого часа, застрелил няню и несколько детей", - написал Морозов в соцсети "ВКонтакте". После этого, как сообщил депутат, нападавший покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20220426/strelba-1785510472.html

ульяновская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, стрельба в детском саду в ульяновской области, ульяновская область, сергей морозов (политик)