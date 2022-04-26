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Напавший на детей в ульяновском детском саду покончил с собой - РИА Новости, 26.04.2022
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Напавший на детей в ульяновском детском саду покончил с собой
Напавший на детей в ульяновском детском саду покончил с собой - РИА Новости, 26.04.2022
Напавший на детей в ульяновском детском саду покончил с собой
Мужчина, напавший на детский сад Ульяновской области, покончил с собой, сообщил бывший губернатор региона, депутат Госдумы Сергей Морозов. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:56
2022-04-26T18:59
происшествия
стрельба в детском саду в ульяновской области
ульяновская область
сергей морозов (политик)
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САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Мужчина, напавший на детский сад Ульяновской области, покончил с собой, сообщил бывший губернатор региона, депутат Госдумы Сергей Морозов.Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили РИА Новости, что четыре человека погибли в результате стрельбы в детсаду в Ульяновской области. Морозов ранее отметил, что погибли воспитательница и двое детей, еще одна женщина ранена."Взрослый мужчина зашёл в детский сад "Рябинка" в Вешкайме во время тихого часа, застрелил няню и несколько детей", - написал Морозов в соцсети "ВКонтакте". После этого, как сообщил депутат, нападавший покончил жизнь самоубийством.
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происшествия, стрельба в детском саду в ульяновской области, ульяновская область, сергей морозов (политик)
13:56 26.04.2022 (обновлено: 18:59 26.04.2022)
 
Напавший на детей в ульяновском детском саду покончил с собой

Преступник, напавший на детей в детском саду в Ульяновской области, покончил с собой

© РИА Новости / Сергей Ивлев / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Сотрудник Росгвардии у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Сергей Ивлев
Перейти в фотобанк
Сотрудник Росгвардии у детского сада "Рябинка" в поселке Вешкайма, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Мужчина, напавший на детский сад Ульяновской области, покончил с собой, сообщил бывший губернатор региона, депутат Госдумы Сергей Морозов.
Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили РИА Новости, что четыре человека погибли в результате стрельбы в детсаду в Ульяновской области. Морозов ранее отметил, что погибли воспитательница и двое детей, еще одна женщина ранена.
"Взрослый мужчина зашёл в детский сад "Рябинка" в Вешкайме во время тихого часа, застрелил няню и несколько детей", - написал Морозов в соцсети "ВКонтакте". После этого, как сообщил депутат, нападавший покончил жизнь самоубийством.
Сотрудники полиции у детского сада Рябинка в поселке Вешкайма, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 13:37
Стали известны подробности нападения на детсад в Ульяновской области
 
ПроисшествияСтрельба в детском саду в Ульяновской областиУльяновская областьСергей Морозов (политик)
 
 
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