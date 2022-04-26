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Напавший на детей в ульяновском детском саду покончил с собой
Напавший на детей в ульяновском детском саду покончил с собой - РИА Новости, 26.04.2022
Напавший на детей в ульяновском детском саду покончил с собой
Мужчина, напавший на детский сад Ульяновской области, покончил с собой, сообщил бывший губернатор региона, депутат Госдумы Сергей Морозов. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T13:56
2022-04-26T13:56
2022-04-26T18:59
происшествия
стрельба в детском саду в ульяновской области
ульяновская область
сергей морозов (политик)
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САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Мужчина, напавший на детский сад Ульяновской области, покончил с собой, сообщил бывший губернатор региона, депутат Госдумы Сергей Морозов.Ранее в пресс-службе правительства региона сообщили РИА Новости, что четыре человека погибли в результате стрельбы в детсаду в Ульяновской области. Морозов ранее отметил, что погибли воспитательница и двое детей, еще одна женщина ранена."Взрослый мужчина зашёл в детский сад "Рябинка" в Вешкайме во время тихого часа, застрелил няню и несколько детей", - написал Морозов в соцсети "ВКонтакте". После этого, как сообщил депутат, нападавший покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20220426/strelba-1785510472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стрельба в детском саду в ульяновской области, ульяновская область, сергей морозов (политик)
13:56 26.04.2022 (обновлено: 18:59 26.04.2022)
Напавший на детей в ульяновском детском саду покончил с собой
Преступник, напавший на детей в детском саду в Ульяновской области, покончил с собой