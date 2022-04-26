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В Мурманской области создадут "Полярный Голливуд" - РИА Новости, 26.04.2022
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Мурманская область
https://ria.ru/20220426/murmansk-1785617744.html
В Мурманской области создадут "Полярный Голливуд"
В Мурманской области создадут "Полярный Голливуд" - РИА Новости, 26.04.2022
В Мурманской области создадут "Полярный Голливуд"
Новый резидент Арктической зоны РФ создаст в акватории озера Малый Вудъявр инновационный экспертный центр "Арктика" для подготовки в арктических условиях... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T19:47
2022-04-26T19:47
мурманская область
мурманская область
россия
общество
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МУРМАНСК, 26 апр – РИА Новости. Новый резидент Арктической зоны РФ создаст в акватории озера Малый Вудъявр инновационный экспертный центр "Арктика" для подготовки в арктических условиях специалистов, в том числе редких профессий, таких как подводный сварщик и оператор подводного робота, сообщило министерство развития Арктики и экономики Мурманской области."В строительство на территории Мурманской области современной инфраструктуры для подготовки различных специалистов к работе в условиях Арктики компания "Аквакультура-Хибины" инвестирует 94 миллиона рублей по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики", - говорится в сообщении.Отмечается, что для любителей экстрима и ученых в акватории озера Малый Вудъявр будут работать подводный полигон с причалом, дайвинг-центром и полным комплексом сопутствующих услуг. Желающих обучат гребле на байдарках и лодках. На территории также оборудуют гидропарк и площадку для аэростата."Проект амбициозный и разноплановый. Ориентируемся на создание научно-экспериментального центра для служащих федеральных структур, ученых, специалистов из сферы туризма, спортсменов и профессиональных инструкторов", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта Александра Губина.По его словам, в центре можно будет повышать квалификацию, отрабатывать навыки и передавать знания тем, кому это необходимо. Для студентов-практикантов, которые занимаются подводной археологией или биологией, участвуют в научных исследованиях в условиях Арктики, будет создана полевая база. Также будет запущена лаборатория и экспериментальные площадки."Подготовим образовательные программы, спецтехнику и дадим возможность желающим получить новые для себя профессии, в том числе редкие – подводный сварщик или оператор подводного робота", – отметил Губин.Первым испытать возможности центра резидент АЗ РФ предложит сотрудникам МЧС России, которым необходимо отрабатывать новые технологии спасения в условиях низких температур. Запуск проекта намечается на конец 2024 года. К этому сроку планируется построить гостиницы и домики для проживания, банный комплекс, круглогодичный кемпинг и палаточный городок. В центре также предусмотрены конференц-залы и рекреационно-клубная зона, интерактивная выставка "Подводный мир Арктики" и информационный ресурс "Подводная география".Инвестор учел в проекте интересы работников сферы кино, которым нужны подводные съёмки на натуре, и планирует открыть киностудию "Полярный Голливуд". Для любителей арктического туризма разработают групповые и индивидуальные маршруты по перевалам Хибин и окрестностям водоемов Кольского полуострова. "Современный учебный и тренировочный центр – это ещё один показатель востребованности льгот среди предпринимателей совершенно разных сфер. Наши резиденты реализуют проекты, начиная с туризма и общепита до проектов по разведке и добыче "зеленых" металлов", – заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
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мурманская область, россия, общество
19:47 26.04.2022
 
В Мурманской области создадут "Полярный Голливуд"

Подводный полигон для ученых и "Полярный Голливуд" создадут в Мурманской области

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВид на Хибины в Кировске
Вид на Хибины в Кировске - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 26 апр – РИА Новости. Новый резидент Арктической зоны РФ создаст в акватории озера Малый Вудъявр инновационный экспертный центр "Арктика" для подготовки в арктических условиях специалистов, в том числе редких профессий, таких как подводный сварщик и оператор подводного робота, сообщило министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.
"В строительство на территории Мурманской области современной инфраструктуры для подготовки различных специалистов к работе в условиях Арктики компания "Аквакультура-Хибины" инвестирует 94 миллиона рублей по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для любителей экстрима и ученых в акватории озера Малый Вудъявр будут работать подводный полигон с причалом, дайвинг-центром и полным комплексом сопутствующих услуг. Желающих обучат гребле на байдарках и лодках. На территории также оборудуют гидропарк и площадку для аэростата.
"Проект амбициозный и разноплановый. Ориентируемся на создание научно-экспериментального центра для служащих федеральных структур, ученых, специалистов из сферы туризма, спортсменов и профессиональных инструкторов", - приводятся в сообщении слова руководителя проекта Александра Губина.
По его словам, в центре можно будет повышать квалификацию, отрабатывать навыки и передавать знания тем, кому это необходимо. Для студентов-практикантов, которые занимаются подводной археологией или биологией, участвуют в научных исследованиях в условиях Арктики, будет создана полевая база. Также будет запущена лаборатория и экспериментальные площадки.
"Подготовим образовательные программы, спецтехнику и дадим возможность желающим получить новые для себя профессии, в том числе редкие – подводный сварщик или оператор подводного робота", – отметил Губин.
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Инвестор учел в проекте интересы работников сферы кино, которым нужны подводные съёмки на натуре, и планирует открыть киностудию "Полярный Голливуд". Для любителей арктического туризма разработают групповые и индивидуальные маршруты по перевалам Хибин и окрестностям водоемов Кольского полуострова. "Современный учебный и тренировочный центр – это ещё один показатель востребованности льгот среди предпринимателей совершенно разных сфер. Наши резиденты реализуют проекты, начиная с туризма и общепита до проектов по разведке и добыче "зеленых" металлов", – заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
 
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