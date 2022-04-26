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Москвичи смогут передавать данные о счетчиках через сайт "Мосводоканала" - РИА Новости, 27.04.2022
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Москвичи смогут передавать данные о счетчиках через сайт "Мосводоканала"
Москвичи смогут передавать данные о счетчиках через сайт "Мосводоканала" - РИА Новости, 27.04.2022
Москвичи смогут передавать данные о счетчиках через сайт "Мосводоканала"
Абоненты "Мосводоканала" теперь могут передавать данные о проверке и замене счетчиков через личный кабинет на портале организации, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-26T15:23
2022-04-27T13:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
мосводоканал
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Абоненты "Мосводоканала" теперь могут передавать данные о проверке и замене счетчиков через личный кабинет на портале организации, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Абоненты АО "Мосводоканал" теперь могут передать данные о поверке и замене счетчиков через "Личный кабинет". Новая функция доступна как для юридических, так и для физических лиц", - говорится в сообщении.Передать данные можно, разместив информацию о проведенных работах в разделе "Заявки". Работа с сайтом возможна как с компьютеров, так и с мобильных устройств.
https://ria.ru/20220425/moskva-1785335960.html
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общество, мосводоканал
15:23 26.04.2022 (обновлено: 13:23 27.04.2022)
 

Москвичи смогут передавать данные о счетчиках через сайт "Мосводоканала"

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Абоненты "Мосводоканала" теперь могут передавать данные о проверке и замене счетчиков через личный кабинет на портале организации, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Абоненты АО "Мосводоканал" теперь могут передать данные о поверке и замене счетчиков через "Личный кабинет". Новая функция доступна как для юридических, так и для физических лиц", - говорится в сообщении.
Кошка у батареи в московской квартире - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 15:56Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве системы теплоснабжения готовят к завершению отопительного сезона
Передать данные можно, разместив информацию о проведенных работах в разделе "Заявки". Работа с сайтом возможна как с компьютеров, так и с мобильных устройств.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМосводоканал
 
 
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