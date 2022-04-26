https://ria.ru/20220426/mosvodokanal-1785729116.html
Москвичи смогут передавать данные о счетчиках через сайт "Мосводоканала"
Москвичи смогут передавать данные о счетчиках через сайт "Мосводоканала" - РИА Новости, 27.04.2022
Москвичи смогут передавать данные о счетчиках через сайт "Мосводоканала"
Абоненты "Мосводоканала" теперь могут передавать данные о проверке и замене счетчиков через личный кабинет на портале организации, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-26T15:23
2022-04-26T15:23
2022-04-27T13:23
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Абоненты "Мосводоканала" теперь могут передавать данные о проверке и замене счетчиков через личный кабинет на портале организации, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."Абоненты АО "Мосводоканал" теперь могут передать данные о поверке и замене счетчиков через "Личный кабинет". Новая функция доступна как для юридических, так и для физических лиц", - говорится в сообщении.Передать данные можно, разместив информацию о проведенных работах в разделе "Заявки". Работа с сайтом возможна как с компьютеров, так и с мобильных устройств.
https://ria.ru/20220425/moskva-1785335960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мосводоканал