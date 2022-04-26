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Цветение раннецветущих растений началось на природных территориях Москвы - РИА Новости, 27.04.2022
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Цветение раннецветущих растений началось на природных территориях Москвы
Цветение раннецветущих растений началось на природных территориях Москвы - РИА Новости, 27.04.2022
Цветение раннецветущих растений началось на природных территориях Москвы
Массовое цветение раннецветущих растений началось на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 27.04.2022
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москва
мосприрода
растения
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Массовое цветение раннецветущих растений началось на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Благодаря теплому весеннему солнышку на природных территориях началось массовое цветение раннецветущих растений – печеночницы, хохлатки, а также собачьей фиалки, черемши лесной. Специалисты Мосприроды зафиксировали массовое цветение печеночницы благородной, одного из редчайших раннецветущих растений Москвы, находящегося на грани исчезновения. Печеночница благородная занесена в Красную книгу Москвы под 1-й категорией. Не менее радостно цветение хохлатки, которая относится ко 2-й категории в Красной книге Москвы", - говорится в сообщении.Отмечается, что раннецветущие растения – особая группа: они "торопятся" цвести в сложных условиях и для ранней весны являются очень важными медоносами. Запрещено не только собирать краснокнижные растения, но и нарушать их места обитания.
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москва, мосприрода, растения
15:28 26.04.2022 (обновлено: 13:29 27.04.2022)
 

Цветение раннецветущих растений началось на природных территориях Москвы

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСиница на ветке цветущей вербы
Синица на ветке цветущей вербы - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Массовое цветение раннецветущих растений началось на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"Благодаря теплому весеннему солнышку на природных территориях началось массовое цветение раннецветущих растений – печеночницы, хохлатки, а также собачьей фиалки, черемши лесной. Специалисты Мосприроды зафиксировали массовое цветение печеночницы благородной, одного из редчайших раннецветущих растений Москвы, находящегося на грани исчезновения. Печеночница благородная занесена в Красную книгу Москвы под 1-й категорией. Не менее радостно цветение хохлатки, которая относится ко 2-й категории в Красной книге Москвы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что раннецветущие растения – особая группа: они "торопятся" цвести в сложных условиях и для ранней весны являются очень важными медоносами. Запрещено не только собирать краснокнижные растения, но и нарушать их места обитания.
 
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