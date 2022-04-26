https://ria.ru/20220426/moskva-1785731018.html

Цветение раннецветущих растений началось на природных территориях Москвы

Цветение раннецветущих растений началось на природных территориях Москвы - РИА Новости, 27.04.2022

Цветение раннецветущих растений началось на природных территориях Москвы

Массовое цветение раннецветущих растений началось на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-26T15:28

2022-04-26T15:28

2022-04-27T13:29

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Массовое цветение раннецветущих растений началось на природных территориях Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."Благодаря теплому весеннему солнышку на природных территориях началось массовое цветение раннецветущих растений – печеночницы, хохлатки, а также собачьей фиалки, черемши лесной. Специалисты Мосприроды зафиксировали массовое цветение печеночницы благородной, одного из редчайших раннецветущих растений Москвы, находящегося на грани исчезновения. Печеночница благородная занесена в Красную книгу Москвы под 1-й категорией. Не менее радостно цветение хохлатки, которая относится ко 2-й категории в Красной книге Москвы", - говорится в сообщении.Отмечается, что раннецветущие растения – особая группа: они "торопятся" цвести в сложных условиях и для ранней весны являются очень важными медоносами. Запрещено не только собирать краснокнижные растения, но и нарушать их места обитания.

https://ria.ru/20220425/uborka-1785338004.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, мосприрода, растения