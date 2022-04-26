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Танцплощадку в парке Горького обновили к открытию сезона - РИА Новости, 26.04.2022
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Танцплощадку в парке Горького обновили к открытию сезона
Танцплощадку в парке Горького обновили к открытию сезона - РИА Новости, 26.04.2022
Танцплощадку в парке Горького обновили к открытию сезона
Городские службы обновили танцплощадку в парке Горького к открытию сезона, сообщили в телеграмм-канале комплекса хозяйства Москвы. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:56
2022-04-26T14:56
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москва
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Городские службы обновили танцплощадку в парке Горького к открытию сезона, сообщили в телеграмм-канале комплекса хозяйства Москвы."Привели в порядок после зимы деревянный настил танцпола на Пушкинской набережной рядом с Андреевским мостом", - сказано в сообщении.Бригада из пяти человек зачистила поверхность от старой краски, локально отремонтировала покрытие и покрыла его специальной пропиткой кораллового цвета. Работа заняла два дня.В комплексе городского хозяйства напомнили, что два года назад специалисты ГБУ "Гормост" полностью обновили деревянный настил площадки и привели в порядок прогулочный участок набережной, прилегающий к танцполу.
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Артем Смирнов
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городское хозяйство москвы, москва
14:56 26.04.2022
 

Танцплощадку в парке Горького обновили к открытию сезона

© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство МосквыТанцплощадку в парке Горького обновили к открытию сезона
Танцплощадку в парке Горького обновили к открытию сезона - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© Фото : Telegram канал / Городское хозяйство Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Городские службы обновили танцплощадку в парке Горького к открытию сезона, сообщили в телеграмм-канале комплекса хозяйства Москвы.
"Привели в порядок после зимы деревянный настил танцпола на Пушкинской набережной рядом с Андреевским мостом", - сказано в сообщении.
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Бригада из пяти человек зачистила поверхность от старой краски, локально отремонтировала покрытие и покрыла его специальной пропиткой кораллового цвета. Работа заняла два дня.
В комплексе городского хозяйства напомнили, что два года назад специалисты ГБУ "Гормост" полностью обновили деревянный настил площадки и привели в порядок прогулочный участок набережной, прилегающий к танцполу.
 
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