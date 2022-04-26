https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785555851.html

В Молдавии повысят контроль за инфраструктурой и усилят патрулирование

В Молдавии повысят контроль за инфраструктурой и усилят патрулирование - РИА Новости, 26.04.2022

В Молдавии повысят контроль за инфраструктурой и усилят патрулирование

Высший совет безопасности Молдавии обратился к госорганам с рекомендацией усилить патрулирование, ужесточить контроль за зоной безопасности и ключевым... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:59

2022-04-26T15:59

2022-04-26T15:59

молдавия

приднестровская молдавская республика

тирасполь

в мире

майя санду

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg

КИШИНЕВ, 26 апр — РИА Новости. Высший совет безопасности Молдавии обратился к госорганам с рекомендацией усилить патрулирование, ужесточить контроль за зоной безопасности и ключевым инфраструктурным объектам, заявила на брифинге президент Майя Санду.Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио."Высший совет безопасности рекомендовал государственным учреждениям: увеличить интенсивность проверок движения вблизи зоны безопасности, повысить интенсивность патрулирования и проверок на территории Молдавии и на границе, повысить уровень контроля безопасности объектов ключевой инфраструктуры, а также повысить уровень боеготовности всех учреждений, отвечающих за обеспечение общественного порядка и безопасности", - заявила Санду после заседания Высшего совета безопасности.Она отметила, что Кишинев внимательно следит за ситуацией и за безопасностью всех своих граждан.

https://ria.ru/20220426/ukraina-1785513354.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

тирасполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

молдавия, приднестровская молдавская республика, тирасполь, в мире, майя санду