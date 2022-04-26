В Молдавии повысят контроль за инфраструктурой и усилят патрулирование
Санду: в Молдавии повысят контроль за объектами инфраструктуры и усилят патрулирование
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 26 апр — РИА Новости. Высший совет безопасности Молдавии обратился к госорганам с рекомендацией усилить патрулирование, ужесточить контроль за зоной безопасности и ключевым инфраструктурным объектам, заявила на брифинге президент Майя Санду.
Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
"Высший совет безопасности рекомендовал государственным учреждениям: увеличить интенсивность проверок движения вблизи зоны безопасности, повысить интенсивность патрулирования и проверок на территории Молдавии и на границе, повысить уровень контроля безопасности объектов ключевой инфраструктуры, а также повысить уровень боеготовности всех учреждений, отвечающих за обеспечение общественного порядка и безопасности", - заявила Санду после заседания Высшего совета безопасности.
Она отметила, что Кишинев внимательно следит за ситуацией и за безопасностью всех своих граждан.