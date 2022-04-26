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В Молдавии повысят контроль за инфраструктурой и усилят патрулирование - РИА Новости, 26.04.2022
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В Молдавии повысят контроль за инфраструктурой и усилят патрулирование
В Молдавии повысят контроль за инфраструктурой и усилят патрулирование - РИА Новости, 26.04.2022
В Молдавии повысят контроль за инфраструктурой и усилят патрулирование
Высший совет безопасности Молдавии обратился к госорганам с рекомендацией усилить патрулирование, ужесточить контроль за зоной безопасности и ключевым... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:59
2022-04-26T15:59
молдавия
приднестровская молдавская республика
тирасполь
в мире
майя санду
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КИШИНЕВ, 26 апр — РИА Новости. Высший совет безопасности Молдавии обратился к госорганам с рекомендацией усилить патрулирование, ужесточить контроль за зоной безопасности и ключевым инфраструктурным объектам, заявила на брифинге президент Майя Санду.Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио."Высший совет безопасности рекомендовал государственным учреждениям: увеличить интенсивность проверок движения вблизи зоны безопасности, повысить интенсивность патрулирования и проверок на территории Молдавии и на границе, повысить уровень контроля безопасности объектов ключевой инфраструктуры, а также повысить уровень боеготовности всех учреждений, отвечающих за обеспечение общественного порядка и безопасности", - заявила Санду после заседания Высшего совета безопасности.Она отметила, что Кишинев внимательно следит за ситуацией и за безопасностью всех своих граждан.
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молдавия
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молдавия, приднестровская молдавская республика, тирасполь, в мире, майя санду
15:59 26.04.2022
 
В Молдавии повысят контроль за инфраструктурой и усилят патрулирование

Санду: в Молдавии повысят контроль за объектами инфраструктуры и усилят патрулирование

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 26 апр — РИА Новости. Высший совет безопасности Молдавии обратился к госорганам с рекомендацией усилить патрулирование, ужесточить контроль за зоной безопасности и ключевым инфраструктурным объектам, заявила на брифинге президент Майя Санду.
Накануне, по предварительным данным МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в здание министерства госбезопасности ПМР в Тирасполе несколько раз выстрелили из ручного противотанкового гранатомета. В ведомстве уточнили, что в здании выбиты окна на верхних этажах, прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. В результате взрывов никто не пострадал. Во вторник МВД сообщило о двух взрывах в поселке Маяк Григориопольского района, в результате выведены из строя две самые мощные антенны радиоцентра, транслировавшие российское радио.
"Высший совет безопасности рекомендовал государственным учреждениям: увеличить интенсивность проверок движения вблизи зоны безопасности, повысить интенсивность патрулирования и проверок на территории Молдавии и на границе, повысить уровень контроля безопасности объектов ключевой инфраструктуры, а также повысить уровень боеготовности всех учреждений, отвечающих за обеспечение общественного порядка и безопасности", - заявила Санду после заседания Высшего совета безопасности.
Она отметила, что Кишинев внимательно следит за ситуацией и за безопасностью всех своих граждан.
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Вчера, 13:48
Источник: Киев стремится втянуть Молдавию и Приднестровье в конфликт
 
МолдавияПриднестровская Молдавская РеспубликаТираспольВ миреМайя Санду
 
 
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