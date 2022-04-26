https://ria.ru/20220426/meropriyatiya-1785493469.html

В Вологодской области возобновят культурные мероприятия под открытым небом

В Вологодской области возобновят культурные мероприятия под открытым небом - РИА Новости, 26.04.2022

В Вологодской области возобновят культурные мероприятия под открытым небом

Власти Вологодской области впервые с 2019 года проведут в очном формате ряд культурных мероприятий, объединенных общим названием "Фестивальное лето", сообщил на РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T12:38

2022-04-26T12:38

2022-04-26T12:38

вологодская область

олег кувшинников

туризм

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ВОЛОГДА, 26 апр – РИА Новости. Власти Вологодской области впервые с 2019 года проведут в очном формате ряд культурных мероприятий, объединенных общим названием "Фестивальное лето", сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников.По его словам, вологжане и туристы соскучились по концертам, театральным представлениям, фестивалям, ярмаркам и другим событиям, традиционно проводившимся в регионе в летние месяцы. Их посещали более тридцати тысяч зрителей."Эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет нам провести это яркое культурное событие в оффлайн-формате. Мероприятия традиционно пройдут в разных городах области. Это позволит показать весь туристический потенциал региона", - написал Кувшинников в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".Всего запланировано семь мероприятий, первое из которых - фестиваль православной культуры "Покровские встречи" начнется 13 мая. В июне пройдут XV международный театральный фестиваль спектаклей под открытым небом "Голоса истории" и фестиваль мастеров народного творчества "Город ремёсел". В июле – всероссийский фольклорный фестиваль "Деревня – душа России" и IV международный фестиваль кружева Vita Lace. Завершится "Фестивальное лето" в августе фестивалем "Музыкальная экспедиция".

https://ria.ru/20220422/finansirovanie-1784945959.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

олег кувшинников, туризм