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В Вологодской области возобновят культурные мероприятия под открытым небом
В Вологодской области возобновят культурные мероприятия под открытым небом - РИА Новости, 26.04.2022
В Вологодской области возобновят культурные мероприятия под открытым небом
Власти Вологодской области впервые с 2019 года проведут в очном формате ряд культурных мероприятий, объединенных общим названием "Фестивальное лето", сообщил на РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T12:38
2022-04-26T12:38
2022-04-26T12:38
вологодская область
олег кувшинников
туризм
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ВОЛОГДА, 26 апр – РИА Новости. Власти Вологодской области впервые с 2019 года проведут в очном формате ряд культурных мероприятий, объединенных общим названием "Фестивальное лето", сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников.По его словам, вологжане и туристы соскучились по концертам, театральным представлениям, фестивалям, ярмаркам и другим событиям, традиционно проводившимся в регионе в летние месяцы. Их посещали более тридцати тысяч зрителей."Эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет нам провести это яркое культурное событие в оффлайн-формате. Мероприятия традиционно пройдут в разных городах области. Это позволит показать весь туристический потенциал региона", - написал Кувшинников в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".Всего запланировано семь мероприятий, первое из которых - фестиваль православной культуры "Покровские встречи" начнется 13 мая. В июне пройдут XV международный театральный фестиваль спектаклей под открытым небом "Голоса истории" и фестиваль мастеров народного творчества "Город ремёсел". В июле – всероссийский фольклорный фестиваль "Деревня – душа России" и IV международный фестиваль кружева Vita Lace. Завершится "Фестивальное лето" в августе фестивалем "Музыкальная экспедиция".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег кувшинников, туризм
ВОЛОГДА, 26 апр – РИА Новости
. Власти Вологодской области впервые с 2019 года проведут в очном формате ряд культурных мероприятий, объединенных общим названием "Фестивальное лето", сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников
.
По его словам, вологжане и туристы соскучились по концертам, театральным представлениям, фестивалям, ярмаркам и другим событиям, традиционно проводившимся в регионе в летние месяцы. Их посещали более тридцати тысяч зрителей.
"Эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет нам провести это яркое культурное событие в оффлайн-формате. Мероприятия традиционно пройдут в разных городах области. Это позволит показать весь туристический потенциал региона", - написал Кувшинников в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".
Всего запланировано семь мероприятий, первое из которых - фестиваль православной культуры "Покровские встречи" начнется 13 мая. В июне пройдут XV международный театральный фестиваль спектаклей под открытым небом "Голоса истории" и фестиваль мастеров народного творчества "Город ремёсел". В июле – всероссийский фольклорный фестиваль "Деревня – душа России" и IV международный фестиваль кружева Vita Lace. Завершится "Фестивальное лето" в августе фестивалем "Музыкальная экспедиция".
"Многие из запланированных в Год культурного наследия народов России мероприятий посвящены вопросам сохранения и развития народных промыслов и ремесел, сохранению традиционного уклада жизни русской деревни, популяризации наших традиций", - отметил глава региона.