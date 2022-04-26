https://ria.ru/20220426/megafon-1785547857.html

МегаФон обеспечит цифровизацию транспортной отрасли Узбекистана

МегаФон обеспечит цифровизацию транспортной отрасли Узбекистана - РИА Новости, 26.04.2022

МегаФон обеспечит цифровизацию транспортной отрасли Узбекистана

Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации дорожно-транспортной отрасли Узбекистана подписали МегаФон, Digital Holding и Государственный... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T15:36

2022-04-26T15:36

2022-04-26T15:36

новости компаний - экономика

мегафон

узбекистан

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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации дорожно-транспортной отрасли Узбекистана подписали МегаФон, Digital Holding и Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам, сообщает пресс-служба российского сотового оператора.Документ подписан в рамках проходящей в Ташкента международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".Пресс-служба отмечает, что первым проектом в рамках взаимодействия станет создание на автомобильных дорогах республики интеллектуальной системы весогабаритного контроля, в котором МегаФон выступит в роли технологического партнера и поделится собственным опытом по созданию такой системы на территории РФ.МегаФон окажет консультационную поддержку в области строительства постов, мониторинга и эксплуатации систем весового контроля, а также применения инновационных технологий в дорожном строительстве.По словам председателя госкомитета Республики Узбекистан по автомобильным дорогам Жамшида Турсунова, основная цель — внедрение автоматической системы весогабаритного контроля позволит обеспечить безопасность всех участников дорожного движения."Принимая во внимание обширный опыт МегаФона по вопросам применения инновационных систем в дорожном секторе, мы заинтересованы в долгосрочных взаимоотношениях", - сказал Турсунов, слова которого цитирует пресс-служба российского сотового оператора.

https://ria.ru/20220425/megafon-1785307963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, мегафон, узбекистан