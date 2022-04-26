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МегаФон обеспечит цифровизацию транспортной отрасли Узбекистана
МегаФон обеспечит цифровизацию транспортной отрасли Узбекистана - РИА Новости, 26.04.2022
МегаФон обеспечит цифровизацию транспортной отрасли Узбекистана
Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации дорожно-транспортной отрасли Узбекистана подписали МегаФон, Digital Holding и Государственный... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:36
2022-04-26T15:36
2022-04-26T15:36
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации дорожно-транспортной отрасли Узбекистана подписали МегаФон, Digital Holding и Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам, сообщает пресс-служба российского сотового оператора.Документ подписан в рамках проходящей в Ташкента международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".Пресс-служба отмечает, что первым проектом в рамках взаимодействия станет создание на автомобильных дорогах республики интеллектуальной системы весогабаритного контроля, в котором МегаФон выступит в роли технологического партнера и поделится собственным опытом по созданию такой системы на территории РФ.МегаФон окажет консультационную поддержку в области строительства постов, мониторинга и эксплуатации систем весового контроля, а также применения инновационных технологий в дорожном строительстве.По словам председателя госкомитета Республики Узбекистан по автомобильным дорогам Жамшида Турсунова, основная цель — внедрение автоматической системы весогабаритного контроля позволит обеспечить безопасность всех участников дорожного движения."Принимая во внимание обширный опыт МегаФона по вопросам применения инновационных систем в дорожном секторе, мы заинтересованы в долгосрочных взаимоотношениях", - сказал Турсунов, слова которого цитирует пресс-служба российского сотового оператора.
https://ria.ru/20220425/megafon-1785307963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, мегафон, узбекистан
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации дорожно-транспортной отрасли Узбекистана подписали МегаФон, Digital Holding и Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам, сообщает пресс-служба российского сотового оператора.
Документ подписан в рамках проходящей в Ташкента международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".
Пресс-служба отмечает, что первым проектом в рамках взаимодействия станет создание на автомобильных дорогах республики интеллектуальной системы весогабаритного контроля, в котором МегаФон
выступит в роли технологического партнера и поделится собственным опытом по созданию такой системы на территории РФ.
МегаФон окажет консультационную поддержку в области строительства постов, мониторинга и эксплуатации систем весового контроля, а также применения инновационных технологий в дорожном строительстве.
"Современные цифровые решения с использованием видеоаналитики, больших данных, интернета вещей активно применяются в транспортном секторе по всему миру. Они позволяют точно прогнозировать развитие транспортной системы, мониторить состояние автомобильных дорог, анализировать и регулировать потоки и управлять дорожным движением. Решения МегаФона применяются сразу в нескольких российских регионах. Наша экспертиза в этой области и наличие сильного технологического партнера Digital Holding поможет Комитету автомобильных дорог в достижении текущих целей", - сказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.
По словам председателя госкомитета Республики Узбекистан по автомобильным дорогам Жамшида Турсунова, основная цель — внедрение автоматической системы весогабаритного контроля позволит обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.
"Принимая во внимание обширный опыт МегаФона по вопросам применения инновационных систем в дорожном секторе, мы заинтересованы в долгосрочных взаимоотношениях", - сказал Турсунов, слова которого цитирует пресс-служба российского сотового оператора.