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МегаФон обеспечит цифровизацию транспортной отрасли Узбекистана - РИА Новости, 26.04.2022
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МегаФон обеспечит цифровизацию транспортной отрасли Узбекистана
МегаФон обеспечит цифровизацию транспортной отрасли Узбекистана - РИА Новости, 26.04.2022
МегаФон обеспечит цифровизацию транспортной отрасли Узбекистана
Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации дорожно-транспортной отрасли Узбекистана подписали МегаФон, Digital Holding и Государственный... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T15:36
2022-04-26T15:36
новости компаний - экономика
мегафон
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации дорожно-транспортной отрасли Узбекистана подписали МегаФон, Digital Holding и Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам, сообщает пресс-служба российского сотового оператора.Документ подписан в рамках проходящей в Ташкента международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".Пресс-служба отмечает, что первым проектом в рамках взаимодействия станет создание на автомобильных дорогах республики интеллектуальной системы весогабаритного контроля, в котором МегаФон выступит в роли технологического партнера и поделится собственным опытом по созданию такой системы на территории РФ.МегаФон окажет консультационную поддержку в области строительства постов, мониторинга и эксплуатации систем весового контроля, а также применения инновационных технологий в дорожном строительстве.По словам председателя госкомитета Республики Узбекистан по автомобильным дорогам Жамшида Турсунова, основная цель — внедрение автоматической системы весогабаритного контроля позволит обеспечить безопасность всех участников дорожного движения."Принимая во внимание обширный опыт МегаФона по вопросам применения инновационных систем в дорожном секторе, мы заинтересованы в долгосрочных взаимоотношениях", - сказал Турсунов, слова которого цитирует пресс-служба российского сотового оператора.
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новости компаний - экономика, мегафон, узбекистан
15:36 26.04.2022
 

МегаФон обеспечит цифровизацию транспортной отрасли Узбекистана

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЛоготип компании MegaFon
Логотип компании MegaFon - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации дорожно-транспортной отрасли Узбекистана подписали МегаФон, Digital Holding и Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам, сообщает пресс-служба российского сотового оператора.
Документ подписан в рамках проходящей в Ташкента международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".
Павильон оператора связи Мегафон на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 14:30
"Мегафон" станет партнером проекта по системе экомониторинга в Ташкенте
Пресс-служба отмечает, что первым проектом в рамках взаимодействия станет создание на автомобильных дорогах республики интеллектуальной системы весогабаритного контроля, в котором МегаФон выступит в роли технологического партнера и поделится собственным опытом по созданию такой системы на территории РФ.
МегаФон окажет консультационную поддержку в области строительства постов, мониторинга и эксплуатации систем весового контроля, а также применения инновационных технологий в дорожном строительстве.
"Современные цифровые решения с использованием видеоаналитики, больших данных, интернета вещей активно применяются в транспортном секторе по всему миру. Они позволяют точно прогнозировать развитие транспортной системы, мониторить состояние автомобильных дорог, анализировать и регулировать потоки и управлять дорожным движением. Решения МегаФона применяются сразу в нескольких российских регионах. Наша экспертиза в этой области и наличие сильного технологического партнера Digital Holding поможет Комитету автомобильных дорог в достижении текущих целей", - сказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.
По словам председателя госкомитета Республики Узбекистан по автомобильным дорогам Жамшида Турсунова, основная цель — внедрение автоматической системы весогабаритного контроля позволит обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.
"Принимая во внимание обширный опыт МегаФона по вопросам применения инновационных систем в дорожном секторе, мы заинтересованы в долгосрочных взаимоотношениях", - сказал Турсунов, слова которого цитирует пресс-служба российского сотового оператора.
 
Новости компаний - ЭкономикаМегафонУзбекистан
 
 
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