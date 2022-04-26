https://ria.ru/20220426/medvedev-1785614690.html

Прибыль для западных компаний важнее политических лозунгов, заявил Медведев

Прибыль для западных компаний важнее политических лозунгов, заявил Медведев - РИА Новости, 26.04.2022

Прибыль для западных компаний важнее политических лозунгов, заявил Медведев

Часть иностранных компаний, которые поспешили покинуть РФ во исполнение "адских санкций", похоже, передумали, бойкоты Запада были "не взаправду", потому что... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T19:36

2022-04-26T19:36

2022-04-26T19:36

экономика

россия

украина

дмитрий медведев

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Часть иностранных компаний, которые поспешили покинуть РФ во исполнение "адских санкций", похоже, передумали, бойкоты Запада были "не взаправду", потому что чистая прибыль для бизнеса весит куда больше, чем политические лозунги, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он отметил, что "чистая прибыль – для бизнеса этот аргумент весит куда больше, чем политические лозунги". "А считать бизнес умеет, тем более явные и невосполнимые потери", - добавил Медведев.Иностранные компании, ушедшие ранее с рынка РФ, расписываются в "неэффективности" своих шагов, косясь на неумные решения своих правительств, заявил Дмитрий Медведев."Компании расписываются в "неэффективности" своих шагов, косясь на неумные решения своих правительств. Заявляют о готовности исправить ошибки, если будет "найден выход", - написал он.Медведев отметил, что желание вновь открыть в России свои магазины выражают сейчас производители и продавцы одежды, обуви и мебели, косметики и средств гигиены, товаров для строительства и ремонта, садового инвентаря, фастфуда."Не буду перечислять марки, пусть сами заново делают себе рекламу", - добавил он.Дмитрий Медведев высказался об ушедшем из России бизнесе, заявив, что Россия никого не выгоняла и будет рада их возвращению, но те должны помнить, что незаменимых нет."Гостей мы не гнали, будем рады их возвращению. Иногда они и правда возвращаются. Но урок они должны извлечь самый серьезный – надо уважать наши правила и принципы. И еще помнить – незаменимых нет", - написал он.Многим иностранным фирмам будет трудно вернуться в Россию, отечественный бизнес готов наладить полноценное импортозамещение, в стране хватает своих специалистов, их поддержка в приоритете, заявил Дмитрий Медведев."Есть одно простое правило: выход обычно там же, где и вход. Но теперь с одним уточнением. Вернуться в Россию многим фирмам станет труднее, чем было уйти. Не успели замки на ресторанах, торговых павильонах и бутиках заржаветь, как нашлись отечественные рестораторы, продавцы и кутюрье. Они готовы не просто занять опустевшую рыночную нишу, но и в короткие сроки наладить полноценное импортозамещение. Производить качественную одежду и хорошую мебель, кормить граждан разнообразно, быстро и вкусно", - написал Медведев."Спроектировать и отладить для этого технологические линии, выпускать современные материалы и комплектующие, обучить наших специалистов взамен беглых иностранцев. У нас хватает талантливых, трудолюбивых и профессиональных специалистов. Их куда больше, чем было зарубежных. И их поддержка у нас в приоритете", - добавил он.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html

https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

россия

украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, украина, дмитрий медведев, санкции в отношении россии