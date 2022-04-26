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"Респект Путину!" В Китае рассказали, почему "русский белый медведь" не боится США
В Китае рассказали, почему "русский белый медведь" не боится США - РИА Новости, 26.04.2022
"Респект Путину!" В Китае рассказали, почему "русский белый медведь" не боится США
Читатели китайского портала "Гуаньча" активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о попытках США "разрушить Россию изнутри". РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:03
2022-04-26T14:03
2022-04-26T17:20
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о попытках США "разрушить Россию изнутри".Большинство комментаторов согласились с позицией российского лидера."Теперь все видят, что это США вмешиваются изо всех сил, делая все возможное и даже не скрывают этого", — отметил другой."Россия не может просто спокойно жить, в нее постоянно кто-то тычет", — обратил внимание третий.Многие читатели сошлись во мнении, что России во главе с Путиным бояться нечего."Нация не падет, и воин не состарится! Большой респект президенту Путину!" — написал второй.Накануне президент заявил, что американские и европейские партнеры сначала предпринимают неудачные попытки одержать победу над Россией на поле боя, а затем переключаются на другую цель: расколоть российское общество, но и здесь у них ничего не получается.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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в мире, китай, сша, европа, россия, владимир путин
14:03 26.04.2022 (обновлено: 17:20 26.04.2022)
В Китае рассказали, почему "русский белый медведь" не боится США
Читатели портала Гуаньча: США ведут себя все более бессовестно по отношению к России
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости.
Читатели китайского портала "Гуаньча"
активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о попытках США "разрушить Россию изнутри".
Большинство комментаторов согласились с позицией российского лидера.
"После распада СССР американцы использовали практически все возможные методы борьбы с противниками: убийства, подрывная деятельность, госперевороты. И каждый раз ведут себя все более бессовестно", — написал пользователь.
"Теперь все видят, что это США
вмешиваются изо всех сил, делая все возможное и даже не скрывают этого", — отметил другой.
"Россия не может просто спокойно жить, в нее постоянно кто-то тычет", — обратил внимание третий.
Многие читатели сошлись во мнении, что России во главе с Путиным бояться нечего.
"У русских семь тысяч ядерных бомб в левой руке и самодостаточный ВПК — в правой. Даже если весь мир рухнет, русский белый медведь сможет прожить самостоятельно", — подчеркнул один из комментаторов.
"Нация не падет, и воин не состарится! Большой респект президенту Путину!" — написал второй.
Накануне президент заявил, что американские и европейские партнеры сначала предпринимают неудачные попытки одержать победу над Россией на поле боя, а затем переключаются на другую цель: расколоть российское общество, но и здесь у них ничего не получается.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>