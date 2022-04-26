https://ria.ru/20220426/medved-1785518011.html

"Респект Путину!" В Китае рассказали, почему "русский белый медведь" не боится США

В Китае рассказали, почему "русский белый медведь" не боится США - РИА Новости, 26.04.2022

"Респект Путину!" В Китае рассказали, почему "русский белый медведь" не боится США

Читатели китайского портала "Гуаньча" активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о попытках США "разрушить Россию изнутри". РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T14:03

2022-04-26T14:03

2022-04-26T17:20

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владимир путин

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о попытках США "разрушить Россию изнутри".Большинство комментаторов согласились с позицией российского лидера."Теперь все видят, что это США вмешиваются изо всех сил, делая все возможное и даже не скрывают этого", — отметил другой."Россия не может просто спокойно жить, в нее постоянно кто-то тычет", — обратил внимание третий.Многие читатели сошлись во мнении, что России во главе с Путиным бояться нечего."Нация не падет, и воин не состарится! Большой респект президенту Путину!" — написал второй.Накануне президент заявил, что американские и европейские партнеры сначала предпринимают неудачные попытки одержать победу над Россией на поле боя, а затем переключаются на другую цель: расколоть российское общество, но и здесь у них ничего не получается.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

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китай

сша

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, китай, сша, европа, россия, владимир путин