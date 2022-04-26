Рейтинг@Mail.ru
В Китае рассказали, почему "русский белый медведь" не боится США - РИА Новости, 26.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220426/medved-1785518011.html
"Респект Путину!" В Китае рассказали, почему "русский белый медведь" не боится США
В Китае рассказали, почему "русский белый медведь" не боится США - РИА Новости, 26.04.2022
"Респект Путину!" В Китае рассказали, почему "русский белый медведь" не боится США
Читатели китайского портала "Гуаньча" активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о попытках США "разрушить Россию изнутри". РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T14:03
2022-04-26T17:20
в мире
китай
сша
европа
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782022545_0:254:2825:1843_1920x0_80_0_0_a1271704850d56828141b1364cc59971.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о попытках США "разрушить Россию изнутри".Большинство комментаторов согласились с позицией российского лидера."Теперь все видят, что это США вмешиваются изо всех сил, делая все возможное и даже не скрывают этого", — отметил другой."Россия не может просто спокойно жить, в нее постоянно кто-то тычет", — обратил внимание третий.Многие читатели сошлись во мнении, что России во главе с Путиным бояться нечего."Нация не падет, и воин не состарится! Большой респект президенту Путину!" — написал второй.Накануне президент заявил, что американские и европейские партнеры сначала предпринимают неудачные попытки одержать победу над Россией на поле боя, а затем переключаются на другую цель: расколоть российское общество, но и здесь у них ничего не получается.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220425/fiasko-1785335559.html
https://ria.ru/20220420/plany-1784553003.html
https://ria.ru/20220418/signal-1784017610.html
китай
сша
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782022545_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f03177f72f271053c19469435b9853a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, европа, россия, владимир путин
14:03 26.04.2022 (обновлено: 17:20 26.04.2022)
 
В Китае рассказали, почему "русский белый медведь" не боится США

Читатели портала Гуаньча: США ведут себя все более бессовестно по отношению к России

© РИА Новости / Николай Журавлев / Перейти в фотобанкШевроны Вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны Вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Николай Журавлев
Перейти в фотобанк
Шевроны Вооруженных сил Российской Федерации . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о попытках США "разрушить Россию изнутри".
Большинство комментаторов согласились с позицией российского лидера.
"После распада СССР американцы использовали практически все возможные методы борьбы с противниками: убийства, подрывная деятельность, госперевороты. И каждый раз ведут себя все более бессовестно", — написал пользователь.
"Теперь все видят, что это США вмешиваются изо всех сил, делая все возможное и даже не скрывают этого", — отметил другой.
Саммит Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 15:54
В Китае объяснили, почему США ждет фиаско при попытке изолировать Россию
"Россия не может просто спокойно жить, в нее постоянно кто-то тычет", — обратил внимание третий.
Многие читатели сошлись во мнении, что России во главе с Путиным бояться нечего.
"У русских семь тысяч ядерных бомб в левой руке и самодостаточный ВПК — в правой. Даже если весь мир рухнет, русский белый медведь сможет прожить самостоятельно", — подчеркнул один из комментаторов.
Движение автотранспорта по улице Большой Дорогомиловской в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 17:46
BI: Китай и Индия сорвали планы Запада по "удушению" России
"Нация не падет, и воин не состарится! Большой респект президенту Путину!" — написал второй.
Накануне президент заявил, что американские и европейские партнеры сначала предпринимают неудачные попытки одержать победу над Россией на поле боя, а затем переключаются на другую цель: расколоть российское общество, но и здесь у них ничего не получается.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 04:43
В Китае рассказали, на что на самом деле США надеются в ситуации на Украине
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
В миреКитайСШАЕвропаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала