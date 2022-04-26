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Липецкие семьи погибших ликвидаторов Чернобыльской аварии получат матпомощь
Липецкие семьи погибших ликвидаторов Чернобыльской аварии получат матпомощь - РИА Новости, 26.04.2022
Липецкие семьи погибших ликвидаторов Чернобыльской аварии получат матпомощь
Власти Липецкой области выплатят единовременную материальную помощь семьям жителей области, погибших в результате ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, для... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T16:53
2022-04-26T16:53
2022-04-26T16:53
липецкая область
липецкая область
чернобыльская аэс
социальные выплаты
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области выплатят единовременную материальную помощь семьям жителей области, погибших в результате ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, для этого из областного бюджета выделены 1,5 миллиона рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что размер единовременной выплаты составит 5 тысяч рублей. "Мужество, самоотверженность и героизм, проявленные ликвидаторами, позволили значительно уменьшить масштабы этой трагедии. Рискуя жизнью, они выполнили свой долг, защитили Россию и мир от губительных последствий радиации", – сказал Артамонов.В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС участвовали около 1,8 тысячи жителей региона. Липецкая область стала одним из 19 регионов страны, которые подверглись радиоактивному загрязнению. По словам губернатора 69 населенных пунктов в девяти районах Липецкой области в настоящее время относятся к зоне с льготным социально-экономическим статусом, где проживает более 21 тысячи человек, из них более 3,5 тысячи дети. В соответствии с действующим законодательством всем им предоставляется 17 мер социальной поддержки в виде пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, чернобыльская аэс, социальные выплаты, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 26 апр – РИА Новости. Власти Липецкой области выплатят единовременную материальную помощь семьям жителей области, погибших в результате ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, для этого из областного бюджета выделены 1,5 миллиона рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что размер единовременной выплаты составит 5 тысяч рублей.
"Мужество, самоотверженность и героизм, проявленные ликвидаторами, позволили значительно уменьшить масштабы этой трагедии. Рискуя жизнью, они выполнили свой долг, защитили Россию и мир от губительных последствий радиации", – сказал Артамонов.
В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
участвовали около 1,8 тысячи жителей региона. Липецкая область стала одним из 19 регионов страны, которые подверглись радиоактивному загрязнению. По словам губернатора 69 населенных пунктов в девяти районах Липецкой области в настоящее время относятся к зоне с льготным социально-экономическим статусом, где проживает более 21 тысячи человек, из них более 3,5 тысячи дети. В соответствии с действующим законодательством всем им предоставляется 17 мер социальной поддержки в виде пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат.