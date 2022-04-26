https://ria.ru/20220426/maskirovka-1785426692.html

Источник рассказал о новой маскировке ВС России, применяемой на Украине

Источник рассказал о новой маскировке ВС России, применяемой на Украине - РИА Новости, 26.04.2022

Источник рассказал о новой маскировке ВС России, применяемой на Украине

Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции на Украине применяют новый вид маскировки, который снижает заметность боевых машин в инфракрасном... РИА Новости, 26.04.2022

2022-04-26T03:49

2022-04-26T03:49

2022-04-26T03:59

обострение ситуации в днр и лнр

украина

т-90м

безопасность

искандер

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции на Украине применяют новый вид маскировки, который снижает заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне, сообщил РИА Новости информированный источник.Он пояснил, что в первую очередь эта маскировка предназначена для снижения заметности техники вражескими БПЛА и самолетами-разведчиками.По словам источника, покрытие также может раскрашиваться в камуфлирующие цвета, снижая заметность военной техники в видимом оптическом диапазоне."В рамках спецоперации различные виды такой маскировки применяются на оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер", а также на новейших танках Т-90М "Прорыв", — уточнил собеседник агентства.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784037134.html

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украина, т-90м, безопасность, искандер