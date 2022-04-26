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Источник рассказал о новой маскировке ВС России, применяемой на Украине - РИА Новости, 26.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220426/maskirovka-1785426692.html
Источник рассказал о новой маскировке ВС России, применяемой на Украине
Источник рассказал о новой маскировке ВС России, применяемой на Украине - РИА Новости, 26.04.2022
Источник рассказал о новой маскировке ВС России, применяемой на Украине
Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции на Украине применяют новый вид маскировки, который снижает заметность боевых машин в инфракрасном... РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T03:49
2022-04-26T03:59
обострение ситуации в днр и лнр
украина
т-90м
безопасность
искандер
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции на Украине применяют новый вид маскировки, который снижает заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне, сообщил РИА Новости информированный источник.Он пояснил, что в первую очередь эта маскировка предназначена для снижения заметности техники вражескими БПЛА и самолетами-разведчиками.По словам источника, покрытие также может раскрашиваться в камуфлирующие цвета, снижая заметность военной техники в видимом оптическом диапазоне."В рамках спецоперации различные виды такой маскировки применяются на оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер", а также на новейших танках Т-90М "Прорыв", — уточнил собеседник агентства.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, т-90м, безопасность, искандер
03:49 26.04.2022 (обновлено: 03:59 26.04.2022)
 
Источник рассказал о новой маскировке ВС России, применяемой на Украине

ВС РФ применяют в рамках спецоперации на Украине новую радиотепловую маскировку

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБоевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по уничтожению ангаров с военной техникой и боеприпасами ВСУ
Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер по уничтожению ангаров с военной техникой и боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Боевой запуск ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по уничтожению ангаров с военной техникой и боеприпасами ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции на Украине применяют новый вид маскировки, который снижает заметность боевых машин в инфракрасном и радиолокационном диапазоне, сообщил РИА Новости информированный источник.

"<...> Маскировка представляет собой синтетический материал, который надевается сверху на технику в виде чехлов или покрытий. Материал снижает уровень теплового излучения, например, танка в несколько раз, так что он практически сливается с фоновой поверхностью. В радиолокационном диапазоне существенно сокращается дальность обнаружения техники", — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в первую очередь эта маскировка предназначена для снижения заметности техники вражескими БПЛА и самолетами-разведчиками.
По словам источника, покрытие также может раскрашиваться в камуфлирующие цвета, снижая заметность военной техники в видимом оптическом диапазоне.
"В рамках спецоперации различные виды такой маскировки применяются на оперативно-тактических ракетных комплексах "Искандер", а также на новейших танках Т-90М "Прорыв", — уточнил собеседник агентства.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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