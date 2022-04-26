https://ria.ru/20220426/mariupol-1785621938.html
Путин назвал ситуацию в Мариуполе трагической и сложной
Путин назвал ситуацию в Мариуполе трагической и сложной - РИА Новости, 26.04.2022
Путин назвал ситуацию в Мариуполе трагической и сложной
Ситуация в Мариуполе сложная, но боевых действий там нет, они прекращены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. РИА Новости, 26.04.2022
2022-04-26T20:04
2022-04-26T20:04
2022-04-26T20:14
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ситуация в Мариуполе сложная, но боевых действий там нет, они прекращены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем."Там ситуация сложная, и, может быть, и трагическая. Но она простая, на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом (Турции Тайипом) Эрдоганом, он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе, они прекращены", - сказал Путин.Кроме того, президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод "Азовсталь" в Мариуполе полностью изолирован, там боевые действия не ведутся."Завод "Азовсталь" полностью изолирован. Я отдал приказ не проводить там штурмовых действий. Там не ведется боевых действий", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, мариуполь, украина, россия, владимир путин
20:04 26.04.2022 (обновлено: 20:14 26.04.2022)
Путин назвал ситуацию в Мариуполе трагической и сложной
Президент России Путин назвал ситуацию в Мариуполе трагической и сложной
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Ситуация в Мариуполе сложная, но боевых действий там нет, они прекращены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
"Там ситуация сложная, и, может быть, и трагическая. Но она простая, на самом деле. Я сегодня только разговаривал с президентом (Турции
Тайипом) Эрдоганом, он говорил о том, что там идут боевые действия. Там нет боевых действий. Они закончены. Нет боевых действий в Мариуполе
, они прекращены", - сказал Путин.
Кроме того, президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что завод "Азовсталь" в Мариуполе полностью изолирован, там боевые действия не ведутся.
"Завод "Азовсталь" полностью изолирован. Я отдал приказ не проводить там штурмовых действий. Там не ведется боевых действий", - сказал Путин.